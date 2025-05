Oven

Dobili boste napačno informacijo o denarju, prišla bo od osebe, ki se drugače spozna na to področje. To bo lahko bil bankir, upnik, naložbeni svetovalec ali celo bližnji prijatelj ali sorodnik. Kdorkoli že bo, ne ubogajte tega, kar vam bo oseba rekla. Preglejte vsa dejstva, preden se boste za karkoli odločili.

Bik

Oseba, ki vam je blizu, ne bo popolnoma odkrita. Izogibala se bo resnici ali pa skrivala nekaj pred vami, da bi vas zaščitila. Zaupajte svojemu instinktu. Če nekdo pove nekaj pomembnega, kar se ne sliši resnično, raje preverite dejstva, preden sprejmete besede. To ne bo prevara – ampak tako se boste zaščitili.

Dvojčka

Današnji dan ne boste preživeli v slabem ljubezenskem odnosu. Vezani boste danes izboljšali odnos s partnerjem, saj bosta razjasnila pretekla nesoglasja, ki so se pojavila nedolgo nazaj. Zaupajte mu, kaj vse vas je zmotilo in kaj želite izboljšati. Ljubezen je trud. V ljubezensko življenje samskih bo v večernih urah stopila strast in želja po osvajanju.

Rak

Danes si boste želeli, da bi imeli malo več denarja, saj bi tako bilo vaše življenje lažje in bolj prijetno. A to je le mala iluzija. Pogosto sanjate o tem, kako bi bilo, če bi bili finančno bolj varni. Če bi bile vaše finančne težave izkoreninjene, bi vaše življenje bilo drugačno, a ni nujno, da lažje.

Lev

Pred vami je miren in prijeten dan. Da bi bil bolj pester, boste morali tudi sami kaj narediti za to. Privoščite si masažo ali drugačno razvajanje. Pozneje pa lahko pokličete prijatelje in se z njimi odpravite na krajši oddih v naravo. Izkoristite dan, da vam pozneje ne bo žal. Dan se bo zaključil veliko bolj pestro, kot se je začel.

Devica

Razpoloženje bo danes še vedno malce slabše, kar se bo odsevalo v partnerskem odnosu. Vezani boste čutili oddaljenost. Zaupajte partnerju, kako se počutite. Naj depresivno počutje ne stopi tudi med vaju. Partner vam mora dati nov zagon. Dopustite to možnost. Samske bodo čustva, ki jih gojite do določene osebe, povsem zmedla. Premislite o tem, kaj čutite!

Tehtnica

Zdaj, ko ste razrešili tegobe in konflikte v domačem okolju, bodite mirni. Čeprav še niste povsem zadovoljni z dogajanjem v vašem domu, vsekakor pokažite osredotočenost pri delu. Naj vas domače težave nikar ne motijo. Pri financah pazite na odlive s tekočega računa. Le previdno!

Škorpijon

Še vedno vas bo spremljala dobra volja včerajšnjega dne. Danes vam odsvetujemo vsakršno odločanje, ki bi lahko bilo povezano s poslovanjem. Nekdo bi vas znal ukaniti, zato previdno, ko se boste pogovarjali in pogajali z različnimi osebami. Saj veste, nikoli ni odveč, da svoje korake v življenju temeljito preučite.

Strelec

Včeraj ste si odpočili, zato lahko danes pričakujete ogromno sveže energije. Dan boste začeli zagnano, zato se ne čudite, če vam bo hitro minil. Zjutraj boste vstali brez posebnih težav. V večernih urah si boste privoščili kratek klepet. Kontaktirala vas bo oseba, ki se je boste razveselili. Prijeten, a miren večer vam bo pisan na kožo.

Kozorog

Zdelo se vam bo, da je pasivnost zares za vami. Ko boste zamenjali prestavo, vas nihče več ne bo mogel ustaviti. Pazite se finančnih nihanj, ki so pred vami. Trenutno je stanje še stabilno, toda to ne bo trajalo večno. Če razmišljate o temeljiti spremembi, bo danes primeren čas za ukrepanje. Toda ne zaupajte vsem ljudem, saj vam bodo številni zavidali imenitne načrte.

Vodnar

Današnji dan bo poskrbel za veliko preizkušenj. Čakajo vas nove delovne obveznosti, pripraviti se boste morali na intelektualne preizkušnje, a jim boste zagotovo kos. Pokažite pripravljenost do dela. Do okolice in prijateljev se ne obnašajte gospodovalno ali vzvišeno.

Ribi

Z aktivnostjo ste si nabrali nove moči. V vaše življenje prihaja obdobje, ko boste potrebovali pozornost in naklonjenost bližnjih. Sami ste odgovorni za svoje življenje in prihodnost, toda po pomoč se lahko še vedno obrnete na bližnje. Imejte to v mislih, ko se boste znašli na razpotju. Prisluhnite sebi in svojim mislim. Odkrili boste marsikaj.