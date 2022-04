Zgradil razkošna bivališča "za konec sveta" #foto

Gradbinec Lary Hall, ki je nekoč delal za ameriško vlado, je nekdanje skladišče, v katerem je vojska hranila medcelinske balistične rakete, preobrazil v razkošno podzemno bivališče za vse do 75 ljudi.

Točna lokacija tega luksuznega zaklonišča ni znana, Hall je razkril le, da je severno od mesta Wichita v zvezni državi Kansas. Nekdanje vojaško skladišče je leta 2008 kupil za 300 tisoč ameriških dolarjev, nato pa je v prenovo, ki je trajala več let, vložil več kot 20 milijonov dolarjev.

Zgradbo, ki sega 15 nadstropij v globino, je preobrazil v pravo samooskrbno mestece, v katerem bi lahko do 75 ljudi preživelo do pet let, ne da bi ga zapustili. Debele betonske stene bivališča lahko zdržijo bližnjo eksplozijo do 20-kilotonske jedrske bombe, zatrjuje Hall.

V podzemni zgradbi je 14 bivalnih enot, ki segajo od apartmajev z okoli 80 kvadratnimi metri površine do večnadstropnih stanovanj z več kot 300 kvadratnimi metri, po Hallovih besedah pa so prav vse enote že prodane. Najmanjše so stale okoli pol milijona dolarjev, največje okoli 4,5 milijona dolarjev, nekatere pa tudi več, saj naj bi si posamezni kupci zaželeli dodatno "opremo".

Vsaka enota ima lastno kuhinjo in kopalnico, opremljena pa je tudi z virtualnimi okni oziroma ekrani na stenah, ki prek videopovezave predvajajo razgled na zunanjo okolico.

V skupnih prostorih je prebivalcem na voljo vrsta dodatnih vsebin, denimo 75-metrski bazen, pa velnes s savno, kinodvorana, fitnes, plezalna stena, vadbišče za golf, strelišče in celo park za pse.

Urejena je tudi šolska učilnica, prebivalcem sta na voljo še supermarket in območje za hidroponično gojenje sadja in zelenjave, kompleks pa obsega tudi zdravstveni center.

Ob zalogah sveže vode je v zgradbi tudi sistem za povratno osmozo, ki po Hallovih besedah lahko zagotovi do 45 tisoč litrov pitne vode na dan.

Kot je Hall še povedal, je bivalne enote v svojem kompleksu, pripravljenem na apokalipso, razprodal med pandemijo covid-19, ko je povpraševanje po tovrstnih nastanitvah strmo naraslo. Zdaj načrtuje podobne komplekse še drugod po ZDA pa tudi v Evropi in Aziji.

