Zdrave poletne počitnice v Hotelih LifeClass Portorož

Oglasno sporočilo

Ulovite jutranje sončne žarke med razgibavanjem na plaži Meduza.

Zakaj počitnice na morju?

"Si želite aktivnih počitnic na morskem zraku? Počitnic na zraku, polnem negativnih ionov, ki blagodejno vplivajo na počutje, izboljšujejo kakovost spanca, dvigujejo raven energije, lajšajo simptome glavobola in celo izboljšujejo potek alergij na dihalih? Potem je slovenska Istra prava izbira za vas."

Pristno morsko doživetje

Hoteli LifeClass Portorož vas že ta konec tedna vabijo na krajši morski pobeg. Za vas so pripravili posebne pakete, ki združujejo prijetno bivanje, pester zabavni program in kulinarično razvajanje. Po krepčilnem spancu v udobnih sobah vas za lepši začetek dneva čaka zdrav mediteranski zajtrk. Pred ali po njem si izberite katero izmed dejavnosti, ki vas bo napolnila z energijo in okrepila vaš imunski sistem. Naj bo to jutranje razgibavanje na plaži ali plavanje ob sončnem zahodu – pomembno je le, da tudi na dopustu poskrbite za svoje dobro počutje!

Sprehod do Pirana nikoli ne razočara.

Po športnih dejavnostih nič ne prija bolj kot razvajanje na plaži. Tudi slovenski ščepec Sredozemlja ponuja plaže za vse okuse. Sanjarite o poležavanju na urejenih zelenicah in belem istrskem kamnu, ki se zliva z modrino morja? Potem je danes pravi trenutek, da rezervirate namestitev v Hotelih LifeClass Portorož in si zagotovite ležalnik na eni najbolj ekskluzivnih plaž na Jadranu. Plaža Meduza se lahko pohvali s slikovito lego v Piranskem zalivu ob glavni portoroški promenadi in vrhunsko ponudbo storitev. Odrasli se boste lahko razvajali kar v dveh prestižnih masažnih paviljonih, svoje najmlajše pa oddali v varstvo animatorjem Mini Kluba. Poskrbljeno bo tudi za okrepčilo – v naravni senci bara in restavracije Meduza so vam na voljo dnevno sveže jedi. Izbirate lahko med poletnimi solatami, raznovrstnimi prigrizki, izvrstnim sladoledom, sezonskim sadjem ter prvovrstno ponudbo osvežilnih napitkov, ki se poleti še najbolj priležejo.

Novi paviljoni na plaži Meduza

Nahranite svojo dušo in telo

Ne odlašajte, ampak čim prej rezervirajte aktivne počitnice na Obali, kjer boste nahranili tako svojo dušo kot telo. Sprehodi po čudovitih obalnih poteh, kolesarjenje po pisanih vasicah v zaledju, pikniki pod oljkami in neštete morske aktivnosti – vse za zdravega duha v zdravem telesu!

Več informacij na: www.lifeclass.net, booking@lifeclass.net ali na 05 692 9001.

Naročnik oglasa je Istrabenz Turizem, d.d.