Zaradi vandalizma propada znamenito drevo pri Bohinjskem jezeru

Znamenito in fotogenično bohinjsko drevo že dalj časa propada, saj ga je načel čas in posledice človeških dejanj - vrezovanja inicialk v njegovo lubje. Foto: Ana Kovač

Več kot 80 let stara bukev, ki krasi Vegelj, del obale Bohinjskega jezera v Ribčevem lazu, ki privablja največ obiskovalcev, je ena od najbolj prepoznavnih značilnosti občine Bohinj, če seveda izvzamemo Bohinjsko jezero, ki je največja znamenitost sama po sebi.

Edistveni prizor bohinjske bukve fotografa Tomo Jeseničnika, ki je postala ena od ikonografskih podob Slovenije. Foto: Tomo Jeseničnik (www.slovenia.info) Pomemben delež k njeni prepoznavnosti je prispeval fotograf Tomo Jeseničnik, ki jo je ovekovečil, podoba pa zadnjih deset let krasi večino, če ne kar vsa gradiva, ki promovirajo ta konec Slovenije.

Ob našem obisku smo jo videli tako na razglednicah kot na plačilnih karticah, s katerimi lahko v Bohinju poravnate parkirnino.

Bukev že nekaj let odmira, a na občini ne stojijo križem rok. Lotili so se konkretnih korakov, s katerimi drevo želijo vrniti v življenje in cvetenje.

Kot nam je povedal Franc Kramar, župan Občine Bohinj, so s pomočjo podjetja BGA SI korenine bukve premazali z organskim gnojilom kitajskega izvora. "Premazali smo skorjo in zaščitili korenine," je povedal. "Kaže dobro, je pa dejstvo, da gre za dolgotrajni postopek in da bo šele čas pokazal, kako uspešni smo."

"Bukev ima raka," je še povedal. Bolezen naj bi bila posledica vrezovanja inicialk v lubje, ki je posledično začelo propadati, temu propadanju pa so sledile tudi vse vitalne funkcije drevesa.

Na spodnjem delu debla se je odprla velika rana, skozi so se v deblu naselili trohnobne glive in paraziti skorje, ki povzročajo raka in belo trohnobo lesa. Ustavilo se je pronicanje vode skozi korenine do vrha drevesa. Zaradi hoje okoli drevesa pa so nastale rane tudi na površinskih koreninah.

"Drevo smo tudi obrezali, odžagali veje, ki so bile nevarne kopalcem, in zdaj lahko samo še čakamo. Dejstvo je, da gre za res znamenito in zelo fotogenično drevo, ne bi ga radi izgubili," je poudaril župan.

"Delamo vse, da bi bukev rešili. Rešujemo tudi lubje. To je kot človeška rana. Drevo se rani običajno upre s smoljenjem, v našem primeru pa to delamo z zaščito, ki naj bi drevesu pomagala povrniti vitalne funkcije, ki naj bi mu pomagale do obnovitve."

Bolezen bukve zaradi česar drevo propada naj bi bila posledica vrezovanja inicialk v lubje. Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Okoli drevesa so postavili podest, korenine pa zaščitili s prstjo. Posebne ograje ni, niti ni opozorila, da gre za posebnost. "Ne, ograje nismo postavljali, dostop do drevesa je še vedno mogoč. Na občini računamo, da bodo ljudje prepoznali našo skrb in željo, da se bukev ohrani," je optimističen župan poleti ene od najbolj obleganih občin v Sloveniji.

Pred leti so sicer načrtovali, da bi na tem mestu v primeru propadanja bukve posadili gorski javor, a so idejo nato opustili.

Podoba široko prepoznavnega drevesa se med drugim pojavlja tudi na razglednicah in bohinjskih parkirnih karticah. Foto: Ana Kovač

Bohinjska bukev – prizor nacionalnega pomena

Bukev ob Bohinjskem jezeru, kot opozarja krajinska arhitektka in urbanistka Maja Simoneti, ni samo naravna vrednota, temveč predvsem tudi kulturna, ki presega okvirje lokalnega pomena.

"Ne gre za katerokoli drevo v Sloveniji, temveč za drevo, ki uokvirja kulturno podobo krajine nacionalnega pomena. Fotografije jezera z bukvijo in gorovjem v ozadju nastopajo v različnih vlogah. Prizor poznajo in pomnijo prebivalci Slovenije in obiskovalci, pojavlja pa se tudi na turističnih prospektih, ki predstavljajo državo in njene posebnosti," pomen listavca navaja krajinska arhitektka. Slavno bukev so Bohinjci pred dvema desetletjema že rešili, ko je leta 1996 jezero spodjedlo njene korenine in drevo je padlo v jezero. Takrat so bukev izvlekli, utrdili breg z opornim zidom ter Znamenito bukev so leti že reševali, ko je jezero spodjedlo njene korenine in je bilo drevo močno nagnjeno. Takrat so bukev izvlekli, breg so utrdili z opornim zidom, ob tem pa utrdili in zaščitili tudi korenine. Drevo si je opomoglo in tako upajo, da bo tudi tokrat. Foto: Ana Kovač

Drevo izjemnega kulturnega pomena

Gre za edinstveni prizor, ki je nastal z urejanjem prostora – z vzdrževanjem drevesa in travnikov na nabrežju jezera, tako je pri bohinjski bukvi v ospredju predvsem njena kulturna vrednost, manj pa ekološka.

Zagotovo pa ima tudi ekonomsko vrednost, saj gre za eno od turistično najbolj atraktivnih točk v državi, tudi pravi sogovornica.

Zato je še posebej pomembno, kako ukrepamo pri takšnih drevesih, če začnejo propadati, kar je v primeru pričujoče bukve tudi posledica človeških dejanj. Če bi se, kar so sicer v Občini Bohinj za zdaj opustili, zgodila zamenjava ikonografskega drevesa ob jezeru, pa krajinska arhitektka poudarja, da bi komunikacijo in razpravo o tem morali izvesti na širši, nadlokalni in interdisciplinarni ravni.

Bukev ob Bohinjskem jezeru nekoč in danes. Foto: Tomo Jeseničnik (Slovenia.info) in Ana Kovač

Vandalizem nad drevesi

Drevo, kot opozarja župan Bohinja, propada zaradi vrezovanja inicialk v lubje, vandalizma. O čemer bi, kot pravi Maja Simoneti, bilo treba več govoriti, vsaj toliko, kot se temu posvečamo, ko gre za uničevanje grajenih spomenikov.

"Pri sporočanju o svoji prisotnosti na določeni lokaciji na način, da se ljudje podpisujejo na drevesa in objekte, uničujejo dediščino in delo tistih, ki zanjo skrbijo, ni nobene romantike. Če nekaj vklešemo v kamen, je degradacija trajna ali vsaj težko popravljiva škoda. Ko gre za vandaliziranje dreves, pa so posledice še toliko hujše, ker je rastlina s tem poškodovana in bolj ranljiva. Tako pa prej podleže škodljivcem in propadanju, česar se vse premalo zavedamo," pojasnjuje sogovornica.

Dodaja tudi, da do vandalizma in namernih poškodovanj ne bi smeli imeti nobene tolerance, saj gre za odnos do narave in spoštovanje naravnih in kulturnih vrednot, ob tem pa še za spoštovanje dela in vlaganj v njihovo vzdrževanje in varstvo.