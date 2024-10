Zakaj ne obiskati Kranjske Gore za 3 dni?

Vas zanima, zakaj Kranjske Gore ne bi obiskali za tri dni? Preprosto zato, ker boste želeli ostati dlje. Jesen v Kranjski Gori je tisti čas, ko narava diha v zlatu, bakrenih in rdečih odtenkih, ko se jutra prebudijo v meglicah, a dnevi še vedno dišijo po poletju. Tu se vse zdi drugačno, počasnejše, a vendar bogato s priložnostmi za aktivni oddih.

Foto: Turizem Kranjska Gora

Tu čas teče počasneje, vse je bolj umirjeno. Prvi dan vas bo sprejel vonj borovcev in svežega gorskega zraka, medtem ko boste občudovali raznobarvno oblečena pobočja Vitranca. Pot na Slemenovo špico ali na Trupejevo poldne, ki se vije skozi mogočne gozdove, vas bo prevzela z jesenskim kontrastom rumenih macesnov in sinje modrega neba. Vsak korak bo bližje popolnosti narave, ki se v jeseni odloči, da ne bo varčevala z barvami.

Ste vedeli? Če v Kranjski Gori bivate več dni se vam znanstveno dokazano zniža stresni hormon, umiri nemirnega duha in nasploh blagodejno vpliva na vaše zdravje.*

Pot na Slemenovo špico. Foto: Alex Strohl, slovenia.info / Turizem Kranjska Gora

Drugi dan bo kot iz sanj, ko se boste podali na pot ob kristalno jasno jezero Jasna. Jesenski odsevi gora, ki se zrcalijo v mirni gladini, vas bodo prepričali, da ni razloga za hitenje. Tu lahko posedite na klopci, prisluhnete šepetu vetra med drevesi ali pa se podate na pohodniški izlet po bližnjih poteh. Vonj gozdnih tal, ki jih prekriva preproga rdečih listov in žuborenje reke Pišnice, bo napolnil vaše misli z občutkom miru.

Foto: Aleš Krivec / Turizem Kranjska Gora

A tretji dan … Tretji dan bo tisti, ko se boste vprašali: "Zakaj sem načrtoval zgolj tri dni?" Sprehod po dolini Planica in naprej v Tamar, ko se prvi sončni žarki prelivajo čez vrhove Jalovca, vas bo popolnoma prevzel. Morda se boste povzpeli do planinskega doma, kjer vam bodo postregli lokalne dobrote, morda boste le uživali v samoti gora, ki vas objemajo z vsakim vdihom.

Tamar Foto: Mojca Mežek / Turizem Kranjska Gora

V Kranjski Gori jesen ne pomeni le čas sprememb, ampak priložnost za to, da se tudi sami ustavite, vdihnete in napolnite z energijo, ki jo prinaša ta čudovita pokrajina. Zato ne ostanite zgolj tri dni. Vsak dodaten dan v tej jesenski pravljici bo privilegij – za vašo dušo, vaše telo in za vaše misli, ki bodo tukaj, v tem preprostem, a veličastnem kotičku sveta, našle pravo ravnovesje.

Zelenci Foto: arhiv SPIRIT Slovenija / Turizem Kranjska Gora

Boste Kranjsko Goro obiskali v času jesenskih počitnic? Odgovor bi moral biti DA, saj vas v času jesenskih počitnic v Kranjski Gori čaka prava družinska poslastica. Prvi dogodek je GORA KOCK, kjer vas bodo pričakale LEGO mojstrovine, preizkusili se boste lahko v razburljivi Carrera stezi ali pa se prepustili toku domišljije in ustvarjali v igralnicah s kockami. Retro igre, kot so ikonični fliperji, bodo poskrbele za nostalgično zabavo za starše in otroke. Ena izmed večjih atrakcij bo zagotovo XXL ročni nogomet, ki bo zamikal tudi starše.

Za vrhunski zaključek jesenskih počitnic bo poskrbela zabava za otroke za noč čarovnic. Zadnji oktobrski dan bo v dvorani Vitranc zaživela soba strahov skozi katero se boste lahko sprehodili le dovolj pogumni. Čaka vas glasbeni nastop Trkaja z Repki, čarobni napoj, različne družabne igre…seveda ne gre brez izrezovanja buč!



Za konec morajo na svoj račun seveda priti tudi starši, ki bodo pravi spektakel doživeli ob 21. uri v dvorani Vitranc, in sicer z nastopom popularne rock skupine Big Foot Mama.

#ifeelsLOVEnia

* Vir: https://www.mdpi.com/1999-4907/13/10/1670

Naročnik oglasnega sporočila je Turizem Kranjska Gora.