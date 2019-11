Z Visa prosijo za pomoč: izginil je njihov legendarni maček #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Visu so ostali brez enega od svojih prebivalcev - pristaniškega mačka, ki se pogosto prevaža s trajektom z Visa do Splita in nazaj. Zdaj je izginil, otočani pa predvidevajo, da se je vkrcal na napačen trajekt.