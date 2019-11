Vas zanima, kaj vaša mačka počne, ko vas ni doma? #video

Verjetno se prav vsak lastnik mačke kdaj vpraša, kaj njegova ljubljenka počne, ko je sama doma. Na to vprašanje zdaj odgovarja pametna igrača, ki vam omogoča, da svojo mačko opazujete (in nadzorujete) od koderkoli.

Ebo je robot, ki se z vašo mačko druži, ko vi zanjo nimate časa ali pa ste zdoma. Opremljen je s kamero in mikrofonom, ki sliko in zvok prek mobilne aplikacije prenašata na vaš pametni telefon, da lahko ves čas spremljate, kaj vaša ljubljenka počne, prek aplikacije pa lahko robota tudi upravljate in se tako s svojo mačko igrate na daljavo.

Poglejte:

Ebo je opremljen z različnimi dodatki od peres do laserjev, ki poskrbijo za mačjo igro, ustvarjalci pa zagotavljajo, da je dovolj vzdržljiv, da bo prenesel tudi najbolj grobo "igro".

Foto: Cover Images

Foto: Cover Images

Robot se po zatrjevanju ustvarjalcev zna prilagoditi obnašanju mačke. Prek pametne ovratnice, ki ji jo nadenete, bo na primer vedel, kdaj mačka spi oziroma počiva, in jo takrat pustil pri miru. Ob tem lahko lastniki prek iste ovratnice spremljajo, kako aktivna je bila njihova ljubljenka - podobno kot to ljudje pri sebi beležimo s pametnimi urami in podobnimi napravicami.

Foto: Cover Images

Ustvarjalci so robota Ebo prvič predstavili na platformi za množično financiranje Kickstarter in tam popolnoma navdušili. Zbrati so želeli dobrih 4.600 evrov, do zdaj pa so ta cilj več kot presegli - zbrali so namreč že 160 tisoč evrov.

