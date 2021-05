Vrnitev velikank v Trst: priplula je prva potniška ladja

Ladijska križarjenja so ena od turističnih panog, ki jih je pandemija najbolj prizadela. Primeri okužb na krovu, ki so se hitro širile med potniki, katerim v več primerih zato niso dovolili izkrcanja in poti domov, so podobo križarjenj močno omadeževali in mnoge odvrnili od tovrstnih počitnic v prihodnosti.

Zdaj se potniške ladje vendarle vračajo in to tudi v nam bližnja pristanišča. Zamejski časopis Primorski dnevnik poroča, da je v Trst danes priplula potniška ladja Costa Luminosa, prva ladja za križarjenje po več mesecih.

Foto: Reuters

Z njo bo v nedeljo tisoč potnikov odplulo na križarjenje po Sredozemlju, ustavili se bodo v Bariju, na Krfu, v Atenah in na Mikonosu ter se prihodnjo nedeljo vrnili v Trst.

Potovanje bo potekalo ob strogih varnostnih ukrepih proti covid-19, potnike bodo testirali tako pred vkrcanjem kot tudi med potovanjem, še piše Primorski dnevnik.

Od nedelje v Italijo s testom, karantena je odpravljena



Primorski dnevnik danes poroča tudi, da bo od nedelje, 16. maja, za državljane Evropske unije, ki bodo prišli v Italijo, zadostoval le negativen izvid brisa, ne bo pa več obvezne karantene, ki je veljala do zdaj.

Oglejte si še: