Vinske zgodbe mesta z najstarejšo vinsko kletjo v Sloveniji

Ljubitelji dobre žlahtne kapljice nad bivanjem v Termah Ptuj zagotovo ne boste razočarani. Vino je namreč na različne načine vpeto v ponudbo, od osvežilnih vinskih kopeli do masaže z vinskim oljem in bivanja v edinstveni Vinski vasi, kjer lahko preverite, kako je spati v vinskem sodu, v enem od njih pa je urejena celo savna.

"Vasico" obdajajo avtohtone vinske trte, sodi, ki so več desetletna zapuščina nekdanjega Kmetijskega kombinata Ptuj, pa pričajo o bogati tradiciji ptujskega vinarstva. Obenem se Terme Ptuj s to ponudbo navezujejo tudi na bogato rimsko dediščino, saj so trte na Ptuju začeli gojiti že Rimljani.

V Termah Ptuj lahko prespite v pravem vinskem sodu.

V duhu vsesplošne prisotnosti vinarske tradicije na Štajerskem se v Klubu Gemina XIII v Grand Hotelu Primus odvijajo tudi večeri pod imenom Primusove vinske zgodbe, ki jih pišejo priznani vinarji v družbi sommeliera in odlična kulinarika. V prijetnem ambientu Grand Hotela Primus namreč pripravljajo različna tematska kulinarična razvajanja. Na tematskem brunchu "Martinova pojedina" so tako svoje goste razvajali z martinovimi poslasticami ob pripravi številnih dobrot pod okriljem kuharskega chefa Roberta Žibrata.

Grand Hotel Primus je pribežališče za vse, ki si želite povrniti vitalno energijo in se obkrožiti z zdravjem, harmonijo in dobrim počutjem.

Ob številčnem odzivu obiskovalcev se je tudi letos izkazalo, da ima martinovanje na Ptuju prav poseben čar, saj poleg vsega naštetega lahko v najstarejšem slovenskem mestu uživate v najboljših vinih, vinsko obarvanem kulturnem programu ter vodenih degustacijah in turističnih vodenjih po skritih kotičkih Ptuja.

Ptuj živi v sožitju s svojo vinarsko tradicijo.

Jesensko kulinarično razvajanje z mladim vinom:

Hrustljavo pečena gos po receptu chefa Roberta Žibrata iz Term Ptuj

Sestavine:

gos

glava česna, dve jabolki

0,5 litra jušne osnove

sol, poper

med

Priprava:

Gos oplaknemo s hladno vodo, znotraj in zunaj, ter jo osušimo s papirnatimi brisačkami. Nato jo znotraj in zunaj z dlanjo natremo s soljo in poprom. Pečico ogrejemo na 180 °C. V ovalni pekač nalijemo 2,5 dl jušne osnove, vanj položimo gos (s prsmi navzdol) in neolupljene stroke česna, ki smo jih rahlo strli s ploskim delom noža (le toliko, da "počijo", a ne razpadejo) in neolupljene četrtine jabolk, ki smo jim odstranili sredico s peškami. Ker bo gos med peko spuščala maščobo, nam ni treba dodajati maščobe za peko.

Pekač postavimo v pečico za 45 minut. Nato gos obrnemo na hrbet. Čez pol ure gos spet obrnemo in prilijemo preostanek jušne osnove. Pustimo, da se peče še približno uro, pri tem jo vsake toliko polivamo s tekočino v pekaču, da se ne suši. Skupni čas peke je zdaj dve uri in 15 minut, gos je tako rekoč pečena, zato jo vzamemo iz pečice. Temperaturo povečamo na 200°C. Odlijemo tekočino iz pekača (lahko jo spravimo, če bomo iz nje pripravili omako) ter odstranimo česen in jabolka. Vzamemo čopič in gos premažemo z medom, nato pa jo še približno 20 minut pečemo pri 200 °C, da se lepo zapeče.

Gos lahko nato razkosamo, preden jo ponudimo, ali pa jo na mizo postavimo kar celo. Postrežemo z našimi najljubšimi martinovimi jedmi: mlinci in sladkim rdečim zeljem!