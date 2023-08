Veličastna vila na malem otoku: naprodaj je za 7,5 milijona evrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na nepremičninskem trgu se je znašla edinstvena zgradba, ki so jo postavili na grškem otočku Antiparos. Vila NLP, kot so jo poimenovali, se precej razlikuje od klasične otoške arhitekture in na zunaj spominja na leteči krožnik, ki je pristal na skalnatem pobočju otoka.

Foto: Profimedia

Skupno ima dobrih 800 kvadratnih metrov bivalnih površin v dveh nadstropjih, ima šest spalnic in devet kopalnic, ob tem pa ji pripada skoraj hektar zemljišča.

Foto: Profimedia

Vila ima ogromen "neskončni" bazen z veliko zasenčeno teraso, zasnova vseh vrat pa omogoča, da se prostor popolnoma odpre navzven in tudi iz notranjosti hiše odpira neverjeten razgled na okolico.

Foto: Profimedia

Zgradba je delo arhitekturnega studia DECA iz Aten, kot osnovne gradbene materiale pa so uporabili naravni kamen, beton in bambus. Kot vila tudi njena cena ni skromna – naprodaj je za 7,5 milijona evrov.

