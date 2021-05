V tem mestu živijo vsi pod isto streho

Whittier je mesto kot nobeno drugo. Edina pot do njega je plovba po morju ali vožnja skozi enopasovni železniški predor, ki pelje skozi goro. Nahaja se približno 60 kilometrov jugovzhodno od mesta Anchorage, največjega mesta na Aljaski, večina njegovega prebivalstva pa dejansko živi pod isto streho.

Štirinajstnadstropno stavbo, ki spominja na velik hotel, je leta 1953 zgradila ameriška vojska. V stavbi, nekoč poznani pod imenom "Mesto pod eno streho", so bili med drugim balinišče, kino, strelišče, temnica in šestcelični zapor.

Danes v stavbi prebiva 318 ljudi, kar predstavlja skoraj vso populacijo majhnega mesta. V njej so pošta, splošna trgovina, policijska postaja, pralnica, bolnišnica, županova pisarna in ogrevan notranji bazen. V kleti stavbe se nahaja podzemni predor, ki je povezan z Whittiersko šolo, zato mladim prebivalcem na poti do učilnice ni treba občutiti ostrega vetra in snega.

Uporabnica priljubljenega družbenega omrežja TikTok se je v Whittier preselila z družino pred sedmimi leti. Na svojem profilu je odgovorila na številna vprašanja o življenju v nenavadnem mestu, v posnetku pa je pokazala tudi, kako izgleda Whittier in kaj ponuja.

