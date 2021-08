V soboto boste lahko preskočili Ljubljanico #video

Hribarjevo in Gallusovo nabrežje bo v soboto, 21. avgusta, povezoval trampolinski most, s pomočjo katerega bo lahko vsak preskočil reko Ljubljanico.

S tem adrenalinskim spektaklom želijo organizatorji prebivalce in obiskovalce Ljubljane navdušiti nad gimnastiko in akrobatiko, Slovenijo pa utrditi na zemljevidu prestolnic oziroma držav, ki podpirajo inovativne, športne in drugačne dogodke.

V sklopu programa se bodo lahko najpogumnejši obiskovalci pod budnim očesom profesionalnih akrobatov preizkusili v skakanju na velikanskem trampolinu in čez trampolinski most prečkali Ljubljanico. Vse skupaj bodo popestrili z akrobatsko predstavo s spektaklom salt, obratov, skokov in trikov.

Prizorišče, ki bo postavljeno na aluminijasti konstrukciji nad vodno gladino Ljubljanice, bo obsegalo največji trampolin na svetu (12 m x 12 m), trampolin, velik 5 m x 5 m, dva trampolina, velika 3 m x 5 m, trampolinski zid, trampolinski most in trampolinski park na bregu Ljubljanice.

Ogrodje že stoji. Foto: Arhiv organizatorja

Mega trampolin in trampolinski most lahko obiščete v petek, 20. avgusta, med 16. in 20. uro, v soboto pa med 10. in 20. uro. V soboto dopoldne bo nad Ljubljanico tekma Gimnastične zveze Slovenije, po 18. uri pa bodo vse skupaj zavzeli akrobati. Vrhunec dogajanja bosta večerni šov skupine Dunking Devils in finale tekme svetovnih mojstrov akrobacij s teatrom luči in didžejem.