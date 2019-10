V Kopru padel rekord: s potniškimi ladjami prispelo že prek 110 tisoč gostov

Po osmih letih so v Kopru postavili nov rekord v številu obiskovalcev, ki so tja prispeli s potniškimi ladjami.

Z današnjim prihodom potniške ladje Koningsdam ladjarja Holland America Line, na kateri potuje 2626 gostov, so v Kopru presegli rekordno število prihodov iz leta 2011. Takrat so potniške ladje pripeljale skupno 108.820 potnikov, letos pa je vključno z današnjo v Koper priplulo 66 potniških ladij in 110.505 potnikov. Do konca sezone pričakujejo še šest ladij za križarjenje in približno pet tisoč potnikov, so sporočili iz Mestne občine Koper.

Foto: Bor Slana

Sezono bodo letos sklenili s skupno 72 prihodi potniških ladij, kar je nekoliko manj kot rekordnega leta 2011, ko se jih je ob potniški terminal privezalo 78, imajo pa zato letos ladje, ki priplujejo v Koper, večje število potnikov, so še pojasnili na koprski občini in dodali, da prihaja vse več ladjarjev višjega cenovnega razreda.

Foto: Bor Slana

Gostje s potniških ladij najpogosteje obiščejo Koper, Ljubljano, Piran, Postojno, Lipico in Bled, vse več pa je zanimanja tudi za klasične ture po središčih obalnih mest, krajše avtobusne izlete po sistemu "hop-on hop-off", obiske istrskega zaledja z degustacijami domače hrane, vina in oljčnega olja, so pojasnili na koprski občini.

Oglejte si še: