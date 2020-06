V Hotelih LifeClass Portorož so na enem mestu zbrali vse obrazce za turistične bone

Oglasno sporočilo

Pa smo končno dočakali tudi čas dopustov. Letos ga bo marsikdo preživel kar v Sloveniji in raziskoval lepote naše dežele. Ob tem pa so dobrodošle tudi vse informacije o tem, kako in kje lahko koristimo turistične bone. Za lažje informiranje so v Hotelih LifeClass Portorož na enem mestu zbrali posodobljene informacije o turističnih bonih in odgovore na najpogostejša vprašanja o unovčenju bonov. Na njihovi spletni strani so v simpatičnem zapisu na blogu, ki je zaživel v juniju, zbrali tudi vse potrebne obrazce, ki jih lahko pred bivanjem v Hotelih LifeClass Portorož prenesete in že izpolnjene prinesete s sabo.

Splošne informacije o unovčenju bonov, ki jih je dobro vedeti

Vir informacij o bonih so različne objave v medijih. Da vam olajšajo informiranje in prihranijo čas, ki ga lahko zdaj porabite za načrtovanje dopusta, so jih v Hotelih LifeClass Portorož zbrali na enem mestu.

Skladno z zakonom in uredbo vlade boste turistične bone lahko uporabili za nastanitve v različnih namestitvenih obratih od 19. 6. do 31. 12. 2020. Vrednost turističnega bona bo za štiričlansko družino (dva odrasla, dva mladoletna otroka) skupaj znašala 500 evrov. Upravičenci so osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji na dan 13. 3. 2020. Polnoletne osebe bodo prejele bon v vrednosti 200 evrov, medtem ko so mladoletni državljani upravičeni do bona v vrednosti 50 evrov. Boni v fizični obliki ne obstajajo. Evidentirani so kot dobroimetje v korist upravičenca v informacijskem sistemu FURS (eDavki). Do sistema bodo imeli dostop vsi ponudniki namestitev. Stanje svojega turističnega bona boste lahko spremljali v mobilni aplikaciji eDavki. Boni bodo znotraj ožje družine prenosljivi med sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena (stari starši, starši, otroci in vnuki), mogoči pa so še nekateri drugi prenosi. Upravičenec oziroma prenosnik bona bo predal podpisan obrazec "Izjava upravičenca o prenosu bona" pridobitelju, ta pa bo izjavo predložil ponudniku turističnih namestitev. Ob prijavi v hotel boste morali ponudnika namestitve seznaniti z namero o unovčitvi bona. Obrazec za pisno potrditev unovčenja bona lahko prenesete iz naših povezav oziroma jih boste prejeli na recepciji ponudnika storitve. Če skupaj letuje več oseb (na primer družina), bodo vsi člani pisno potrdili izkoriščenje bona na enem obrazcu. Turistični boni ne bodo izplačljivi v denarju. Storitve, za katere boste lahko koristili bone, se bodo nanašale na nočitve z zajtrkom. Boni, razen prenesenih, bodo lahko unovčljivi v več delih in pri različnih ponudnikih. Preneseni bon pa lahko pridobitelj unovči le naenkrat (v celoti ali v poljubnem nižjem znesku).

Najpogostejša vprašanja glede unovčitve turističnega bona

1. Kaj moramo prinesti s sabo na dopust, če letujemo sami oziroma s svojo družino?

S sabo imejte identifikacijske dokumente vseh članov družine. Izpolnite obrazec in ga prinesite s sabo.

2. Otrok bo letoval z babico in teto. Na kaj moramo biti pozorni pri unovčenju bonov?

Že pred odhodom na letovanje morate kot zakoniti zastopnik ali skrbnik otroka (na primer mati) posebno izjavo ( Izjava zakonitega zastopnika za unovčitev bona upravičenca po tretji osebi). To izjavo mora tretja oseba predati receptorju. Otrok naj ima s sabo svoj identifikacijski dokument. Tretja oseba bo receptorju povedala, da bi rada koristila bon tudi za omenjenega otroka. Tretja oseba zase in za omenjenega otroka izpolni obrazec Potrditev unovčitve bona.

3. Babica in mati sta mi poklonili vsaka svoj bon. Letoval bom sam in bi koristil svoj bon ter materinega in babičinega. Kaj moram storiti? Katere obrazce izpolnim?

Že pred odhodom na letovanje morata mati in babica izpolniti vsaka svojo posebno izjavo o prenosu bona na vas (Izjava upravičenca o prenosu bona). Na letovanju imejte s sabo svoj identifikacijski dokument. Receptorju povejte, da bi radi unovčil svoj bon in še bona svoje matere in babice. Predati mu boste morali izpolnjeni izjavi matere in babice ter izpolniti obrazec Potrditev unovčitve bona.

