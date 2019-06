Udobni in prijetni poletni izleti

Poletje je čas, ko lepo vreme, daljši dnevi in visoke temperature v nas vzbudijo željo po potovanjih, odkrivanju neznanega ali oddihu ob morju. Takrat si želimo vsaj za kratek čas pobegniti pred vsakdanom, zamenjati okolje in se napolniti z energijo za nove izzive.

Foto: Getty Images

Bi letošnjim poletnim dogodivščinam dodali še malo začimb? V razmislek vam ponujamo kar nekaj idej - pobeg za konec tedna, nekajdnevni izlet v bližnje mesto ali polet na eksotično destinacijo z najbližjega letališča.

Pobeg za konec tedna

Foto: Getty Images

Izgubite se v neštetih uličicah, na otočkih in v kanalih, ki dajejo poseben čar temu posebnemu mestu. Oglejte si Trg sv. Marka in si privoščite vožnjo z gondolo ali pa se z vodnim taksijem odpravite na sosednji otok Murano. Najlepši razgled na Benetke in Grand Canal ponuja terasa na vrhu nakupovalne galerije T Fondaco, ki jo lahko obiščete popolnoma brezplačno. Število obiskovalcev, ki lahko hkrati uživajo v izjemnem razgledu, je omejeno, zato priporočamo, da svoj 15-minutni obisk rezervirate vnaprej na spletni strani nakupovalne galerije na povezavi: https://www.dfs.com/en/venice/t-fondaco-rooftop-terrace.

Za enosmerno vozovnico iz Ljubljane do Benetk boste odšteli 19,99 evra, pri čemer boste lahko med vožnjo uporabljali brezplačen Wi-Fi ali napolnili svoje elektronske naprave, da ne bo zmanjkalo baterije za najlepše prizore.

Foto: Getty Images

Za enosmerno vozovnico iz Ljubljane do prestolnice naših južnih sosedov boste odšteli 8,99 evra. V Zagrebu se lahko sprostite ob jezeru Jarun ali obiščete številne muzeje, kot sta Muzej iluzij ali Muzej propadlih razmerij (Museum of Broken Relationships).

Nekajdnevni izlet

Foto: Getty Images

Pogosto spregledana prestolnica Madžarske skriva številne bisere – od veličastne arhitekture do gurmanskih užitkov. Ob obisku Budimpešte ne gre spregledati mogočne stavbe madžarskega parlamenta in palač ter Matjaževe cerkve v grajski četrti. Sprostite se v toplicah, sprehodite se po promenadi ob Donavi in občutite večerni utrip mesta v enem izmed slavnih pubov v zapuščenih stavbah – t. i. ruin pubs.

Vsem dobro poznano mesto v Istri je z uvedbo linij Nomago InterCity na dosegu roke. Oddih na plaži, kulinarično razvajanje, športno udejstvovanje ali koncert v akustični areni - Pulj ponuja nešteto možnosti za vse okuse, zato ga vsekakor umestite na seznam mest, ki jih morate obiskati to poletje.

Letališča

Nomagovi avtobusi InterCity omogočajo tudi prevoz do priljubljenih letališč v bližini, s katerih letijo številni nizkocenovni letalski prevozniki. Če načrtujete polet z letališč v Benetkah, Trevisu, Trstu, na Dunaju, v Stuttgartu ali Frankfurtu, so Nomagovi avtobusi najudobnejša izbira za prevoz do letališča in nazaj. Namig: za vse tiste, ki še iščete ideje za naslednje potovanje, Nomago Travel poskrbi za organizacijo vseh vrst potovanj.

Različne možnosti vozovnic

Na Nomagovih avtobusih InterCity boste našli najudobnejši sedež, ne glede na to, ali se na pot odpravljate sami, v paru ali z družino. Potujete lahko v ekonomskem ali premium razredu, večjim skupinam pa so v razredu za skupine na voljo tudi sedeži, razporejeni okoli mize za druženje. Za otroke do dveh let so na razpolago prilagojeni otroški sedeži.

Pri potovanju z Nomagovimi avtobusi se oddih začne že na poti do destinacije. Udobni sedeži, brezplačna povezava Wi-Fi za vse potnike in električne vtičnice zagotavljajo najudobnejši prevoz od mesta do mesta.