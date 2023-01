Pogosta turistična prevara v Istanbulu: "Preprosto ignorirajte" #video

Srbski tiktoker Aleksa Rupić je s svojimi sledilci delil svoje izkušnje s potovanja v Istanbul in jih posvaril pred trikom, s katerim so ga, kot trdi, na ulici skušali večkrat pretentati.

"Pred vami bo hodil človek s pručko in krtačo v rokah, nato pa mu bo krtača nenadoma 'po naključju' padla na tla. Prva stvar, ki vsem pride na misel, je, da krtačo poberejo in mu jo vrnejo. Logično. Ko to storite, se vam bo začel zahvaljevati in čistiti čevlje, menda brezplačno, ob tem pripovedovati kakšno žalostno zgodbo, potem pa vas bo preganjal po ulicah in zahteval denar," je pojasnil Rupić.

Poglejte primere takšnega trika:

Ob tem je srbski tiktoker svetoval, kako se izogniti takšnim pripetljajem: "Krtačo, ki jo izpusti pred vami, preprosto ignorirajte in ničesar vam ne bo rekel."

V komentarjih ob objavi se je zvrstila množica ljudi, ki so pritrdili, da se jim je to v Istanbulu že pripetilo. "Meni je na ta način vzel pet evrov," je priznal eden od komentatorjev, neki drugi pa je imel drugačno izkušnjo: "Ker znam turško, sem se pretvarjal, da sem Turek, in takoj je pobegnil."

