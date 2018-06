Top 7 poletnih pustolovščin z vlakom

Oglasno sporočilo

Ni lepšega kot za trenutek ustaviti čas in odpotovati na izlet. Izleti z vlakom nam pričarajo nostalgičen občutek, ustavijo hitri čas drvenja in spopadanja z gnečo na cesti ter omogočijo, da že na poti čas izkoristimo za druženje, igro, spoznavanja. Predstavljamo vam 7 izletov , ki ponujajo obilo priložnosti za potepe in raziskovanje. V poletnem času pa tudi vrsto privlačnih prireditev.

Budimpešta, Opatija, Reka, Zagreb, Trst … že od 9 evrov! Za tiste, ki želite videti več, pa je zelo ugodna izbira vozovnica Interrail!

#1 Zapeljite se s pogledom na slikovito pokrajino, na Blatno jezero in se pripeljite v središče Budimpešte, mesto ob bregovih Donave, polno mostov in tradicionalnih madžarskih gostiln - čard, že od 9 evrov naprej.+

#2 Morda vas bolj navdušuje vonj morja in boste izbrali jadransko Nico – Opatijo, ki vedno znova preseneti s svojo svetovljansko dušo. Kot elitno turistično središče je Opatija od nekdaj gostila ugledne obiskovalce, od princes do kraljev. Z dvema direktnima vlakoma na dan se lahko zapeljete še nekaj postaje dlje, do Reke. Enosmerna vozovnice iz Ljubljane vas bo stala le 9 evrov.

#3 Gneči na cesti se lahko izognete tudi na poti do Splita ali Pulja. Za pot z vlakom iz Ljubljane v Pulj in nazaj boste odšteli 29 evrov. Do Splita in nazaj pa 76,60 evra.

#4 Izberite za izlet Zagreb in se do hrvaške prestolnice zapeljite za le 9 evrov. Po ponudbi City star lahko družina potuje še ceneje. Povratna vozovnica za dva odrasla in dva otroka iz Ljubljane do Zagreba stane le 30,30 evra. Sprehodite se po starem mestnem jedru ali pa si oglejte živalski vrt, ki je skoraj v središču mesta. Lahko pa nadaljujete pot tudi do živahnega Beograda. Vozovnica iz Ljubljane stane le 29 evrov. Beograd je tudi idealno izhodišče za potovanja v notranjost Srbije ali na črnogorsko obalo.

#5 Doživite pogostitev v restavracijskem vagonu ali se zleknite v kupe, si v Gradcu privoščite potep in kavo s smetano ter nadaljujte potovanje do Dunaja. Iz Ljubljane do Dunaja že od 29 evrov naprej.

#6 Iz Ljubljane se lahko vsak dan zapeljete z avtobusom SŽ do železniške postaje Trst, ki je v središču mesta, le korak od popularnih ulic z modnimi butiki. Za vozovnico boste odšteli 9 evrov. Pot lahko nadaljujete s hitrimi vlaki Le Frecce. Do Rima tako prispete že v sedmih, do Milana pa v dobrih šestih urah. V tej ponudbi so hitreje dostopna tudi druga mesta, denimo Benetke, Padova, Bologna, Firence, Torino. Ugodna pa je tudi povezava do Pariza.

#7 Z nočnim vlakom skočite iz Ljubljane do Züricha. Švicarska prestolnica ponuja veliko privlačnega. Vozovnice iz Ljubljane do Zuricha so na voljo že od 29 evrov.

Gradec, Dunaj, München, Frankfurt, Trst, Benetke.



Več informacij na www.slo-zeleznice.si Z vlakom so dosegljiva tudi letališča

Naročnik oglasnega članka so Slovenske železnice.