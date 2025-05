Ni Gajserja, navdušuje Pancar - v blatu borba s Herlingsom

Motokrosisti dirkajo tudi v težkih deževnih razmerah, a letos so v Aguedi na Portugalskem še hujše kot lani. Začetek nedeljskega programa v svetovnem prvenstvu MX2 in MXGP je bil prestavljen za eno uro. Prvo vožnjo v močnejšem razredu je dobil Lucas Coenen, Romain Febvre pa je z drugim mestom in 22 točkami v skupnem seštevku sezone že prehitel Tima Gajserja, ki zaradi poškodbe rame ta konec tedna ne dirka. Jan Pancar je bil 11., potem ko se je v zadnjih krogih dobro boril z Jeffreyjem Herlingsom.

Vsi so mislili, da razmere v Aguedi, nedaleč od Atlantika, ne morejo biti slabše kot lani, a so. V nedeljo dopoldne so odpeljali vožnji v evropskem prvenstvu, nato je začelo znova močno deževati. Razmere na glineni podlagi so postale zelo zahtevne: globoko blato in stoječa voda. Organizator se je tako odločil, da se velika nagrada Portugalske začne z uro zamude, da lahko s proge spravijo nekaj vode in blata. Prva vožnja v MX2 se je tako začela ob 15.15, v MXGP pa ob 16.15.

Tim Gajser je pred tremi tedni zmagal na VN Trentina. Foto: Daniel Novakovič/STA Sedmo letošnjo dirko izpušča vodilni v MXGP Tim Gajser (Honda), ki si je pred dvema tednoma izpahnil ramo na VN Švici in je po sredinem treningu ugotovil, da še ni pripravljen za dirkanje. Po dodatnem tednu počitka se nadeja, da bo lahko nastopil naslednji konec tedna, ko bo dirka nekaj bolj severno od Aguede, v Lugu v španski Galiciji. Pred začetkom nedeljskim dveh voženj je imel Gajser 19 točk prednosti pred Romainom Febvrom (Kawasaki), ki je na sobotni kvalifikacijski osvojil osem točk za tretje mesto.

Do štarta prve vožnje razreda MXGP so se razmere nekoliko izboljšale. Novinec Lucas Coenen (KTM) je vodil od štarta do cilja. Z dvema sekundama zaostanka je drugo mesto osvojil Febvre in tako z 22 točkami že "ukradel" rdečo tablico vodilnega v svetovnem prvenstvu. Bila sta razred zase, saj je že tretji Ruben Fernanden (Honda) zaostal skoraj celo minuto. V zadnjih krogih smo spremljali ogorčen dvoboj med Janom Pancarjem (TEM JP253 KTM) in zmagovalcem rekordnih 107 dirk Jeffreyjem Herlingsom (KTM). Nekajkrat sta se prehitela, na koncu je slovenski motokrosist le priznal premoč dirkača na tovarniškem motorju znamke KTM.

MXGP, skupni seštevek po kvalifikacijski vožnji (6/20):



1. Tim Gajser (Honda) 305 točk

2. Romain Febvre (Kawasaki) 286

3. Lucas Coenen (KTM) 237

4. Glenn Coldenhoff (Fantic) 227

5. Maxime Renaux (Yamaha) 189

6. Ruben Fernandez (Honda) 183

7. Andrea Bonacorsi (Fantic) 163

8. Kevin Horgmo (Honda) 163

...

12. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 91

Adamo dobil prvo vožnjo v MX2

V času prve vožnje razreda MX2 sicer ni deževalo, a padcev na blatni in drseči vožnji ni manjkalo. Tudi najboljši so bili večkrat na tleh. Prvi je mimo kariraste zastave pripeljal Andrea Adamo (KTM), drugi je bil Simon Längendelfer (KTM), tretji pa po napaki v zadnjem krogu vodilni v prvenstvu in aktualni prvak Kay de Wolf (Husqvarna). Vsi so bili v cilju tako blatni, da so bili neprepoznavni. "Šlo je za preživetje. Načrt je bil, da ne padem. In to mi je tudi uspelo," je dejal predlanski prvak Adamo.