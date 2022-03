To so najsrečnejše države sveta. Kje je Slovenija?

Letošnje poročilo, ki je preučevalo zadovoljstvo prebivalcev 150 držav, je deseto po vrsti. Obravnava srečo po vsem svetu in dejavnike, ki vodijo do večje sreče. Po dveh letih pandemije in začetku vojne v Ukrajini je letošnje poročilo pokazalo nekaj nepričakovanega.

"Veliko presenečenje je bilo, da so se po vsem svetu na neusklajen način zelo močno povečale vse tri oblike dobrohotnosti," je za CNN Travel povedal John Helliwell, eden od treh urednikov poročila.

Povečali so se darovanje v dobrodelne namene, pomoč tujcem in prostovoljstvo. "V letu 2021 se je glede na čas pred pandemijo v zelo velikem znesku povečala pomoč tujcem v vseh regijah sveta," je dejal Helliwell, ki je zaslužni profesor na univerzi v Britanski Kolumbiji. Svetovno povprečje vseh treh oblik dobrodelnosti je leta 2021 poskočilo za približno 25 odstotkov v primerjavi z ravnjo pred pandemijo.

In dobrohotnost je zagotovo na vrhu, ko gre za odziv sveta na invazijo Rusije na Ukrajino. Ta vojna bo zagotovo vplival na "svetovno srečo".

Še ena svetla točka v letošnjem poročilu: skrb in stres sta se v drugem letu pandemije zmanjšala. Medtem ko sta bila leta 021 še vedno za štiri odstotke višja v primerjavi s časom pred pandemijo, sta se zaskrbljenost in stres glede na leto 2020 zmanjšala za osem odstotkov. "Mislim, da je tako zato, ker so ljudje v drugem letu vedeli malce več o tem, s čim se spoprijemajo, čeprav so prihajala nova presenečenja," je dejal Helliwell.

"Pri mladih se je zadovoljstvo z življenjem zmanjšalo, medtem ko se je pri starejših od 60 let povečalo," je še zapisano v poročilu.

Peto leto zapored so najsrečnejši ljudje na Finskem. Na vrhu seznama so tudi druge severnoevropske države, kot so Danska, Norveška, Švedska in Islandija.

Slovenija je na 22. mestu. In kako srečni so naši sosedi? Hrvaška je na 47. mestu, Italija na 31., Madžarska na 51., Avstrija pa na 11. mestu.

