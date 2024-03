Razkrite številke: to so najbolj srečni Slovenci

Danes obeležujemo dvanajsti mednarodni dan sreče, ki ga je Generalna skupščina Združenih narodov za dan posebnega pomena razglasila leta 2012, prvič pa smo ga uradno "praznovali" 20. marca 2013. Kot so ob tej priložnosti sporočili s statističnega urada, na občutek zadovoljstva in sreče vplivajo tako makrodejavniki, kot so gospodarske razmere in blaginja v državi, kot osebni dejavniki, v prvi vrsti zdravje, finančno stanje gospodinjstva ali posameznika, položaj na trgu dela in medosebni odnosi.

V Sloveniji so po ugotovitvah Sursa z življenjem v splošnem najbolj zadovoljni prebivalci in prebivalke z zelo dobrim zdravstvenim stanjem, mlajše demografske skupine, torej od 16- do 29-letniki in dijaki ali študentje, ter pa državljani in državljanke z višješolsko, visokošolsko ali višjo izobrazbo, navajajo pri statističnem uradu.

Foto: surs

Kaj pa denar, ki ga mnogi vidijo kot enega najpomembnejših dejavnikov pri skupnem seštevku "sreče"?

Samoocena zadovoljstva državljanov in državljank, ki v Sloveniji živijo ravno na meji oziroma pod pragom tveganja revščine, je po navedbah Sursa 5,4 na lestvici od 0 do 10, medtem ko je samoocena zadovoljstva prebivalk in prebivalcev, ki živijo nad pragom tveganja revščine, 7,1 (na lestvici od 0 do 10).

Po ugotovitvah statističnega urada lahko sicer le 26 odstotkov slovenskih gospodinjstev mesec preživi brez resnih težav, 74 odstotkov jih lahko takoj pokrije nepričakovane finančne izdatke v znesku 770 evrov, 79 odstotkov gospodinjstev si je lahko privoščilo enotedenske letne počitnice za vse člane gospodinjstva (podatki so za leto 2023).

Tudi medosebni odnosi so za mnoge zelo velik dejavnik določanja, ali so s svojim življenjem zadovoljni ali ne. Foto: Shutterstock

Pri Sursu poudarjajo tudi, da Slovenci in Slovenke, ki svoje zadovoljstvo z življenjem ocenjujejo kot zelo visoko, niso vedno najbolj zadovoljni z medosebnimi odnosi, kar na koncu niža njihovo "povprečno srečo".

Prebivalci savinjske statistične regije, na primer, svoje splošno zadovoljstvo z življenjem samoocenjujejo z oceno 9 na lestvici od 1 do 12, zadovoljstvo z medosebnimi odnosi pa le z 1. Gorenjci so medtem pravo nasprotje, sicer ne tako izrazito, saj zadovoljstvo z medosebnimi odnosi ocenjujejo z 1, svoje splošno zadovoljstvo z življenjem pa s 6.

Foto: surs

Statistično so s teh vidikov najsrečnejši Korošci (12 in 12), prebivalci Pomurja (11 in 10) ter prebivalci obalno-kraške regije (10 in 12).

Pri statističnem uradu so postregli še z zanimivostjo, da je Srečko v Sloveniji 70. najpogostejše moško ime in 137. najpogostejše med moškimi in ženskimi imeni, Srečkov pa je bilo v Sloveniji v letu 2023 kar 3.961. Precej manj je Srečk – zgolj 33, navaja Surs.

V kramljalnici AskReddit, kjer uporabniki največjega spletnega foruma Reddit drug drugemu postavljajo vprašanja in nanje odgovarjajo, smo našli razpravo izpred enajstih let, ki je nastala na prvi mednarodni dan sreče in katere avtor je drugim uporabnikom postavil preprosto vprašanje: "Kaj vas osrečuje?"



Objavljamo nekaj odgovorov, ki so prejeli največ všečkov.



"Srečen sem, ko nekdo reče: 'Končno razumem!' Sem učiteljica matematike."



"Ko me nekdo čohlje po glavi. Preprosto se stopim."

"Osrečujejo me tisti dnevi, ko mi možgani delujejo super učinkovito in kakovostne ideje bruhajo z milijon kilometri na uro. Počutiš se, da si zmožen vsega, da si ustvarjalen, močan."



"Srečen sem, kadar imam poln hladilnik in pomito posodo."



"Moja žena, moja hčerka, dober hamburger in videoigra Call of Duty."



"Kadar vem, da sem pomagal nekomu."



"Najsrečnejši v življenju sem takrat, ko se zjutraj prebudim brez budilke in se zavem, da sem na kampiranju, nato pa zavoham jutranjo roso ter zaslišim zvoke živali in žužkov v bližini. Oblečem se v pulover, zleknem v raztegljiv stol in se poskušam samo čim bolj naužiti vsega."



"Ko se kar izgubim v dobri knjigi ali v odlični TV-seriji."



"Srečen sem, ko slišim pesem, ki je nisem slišal že zelo dolgo in ki v popolnosti opisuje moje trenutne občutke glede vsega, kar se dogaja."



"Da imam končno dovolj denarja in sem dovolj zrel, da ga ne zapravljam za neumnosti."



"Ko ob koncu dneva snamem nedrček. Najboljši občutek vseh časov."



"Zdravje, služba, ki me ne spravlja ob živce, in družina. Ljudje, ki se razumejo med seboj. Mačke in psi."



"Zanimivi pogovori z zabavnimi osebami."



"Hrana."



"Ko sem prvi v gospodinjstvu, ki odpre nov kozarček arašidovega masla, in lahko prepičim folijo, ki je pod pokrovčkom."



"Hladno pivo daleč zadaj v hladilniku, za katerega sploh nisem vedel, da ga imam."



"Ravno pravo razmerje med mlekom in kosmiči ob zajtrku."



"Samota."



"Dopamin in endorfini."



"Lepo vreme, nogometna žoga in prijatelji."