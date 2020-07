To je najboljši otok na svetu, med top 25 tudi Hvar #video #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Priljubljena revija Travel + Leisure vsako leto sestavi seznam 25 najboljših otokov na svetu, pri čemer upoštevajo ocene obiskovalcev glede na njihove aktivnosti tam, znamenitosti, naravne zanimivosti, plaže, kulinariko, prijaznost domačinov in splošno vrednost v primerjavi s ceno.

Filipinski otok Palawan, ki leži med Južnokitajskim morjem in morjem Sulu, se je na prvo mesto lestvice revije Travel + Leisure uvrstil že večkrat.

In to z razlogom, saj ima ob svoji 450-kilometrski dolžini nanizanih več otočkov, kamnitih zalivov s kristalno čisto vodo in snežno belih peščenih plaž. Senco na otoku ponuja velik pragozd, ki prekriva otoško verigo gorovij.

Turkizne vode v družbi palm so videti kot z razglednice:

Med najboljšimi na svetu je tudi Hvar

Na seznamu se je sicer znašlo največ grških otokov: Kreta, Milos in Paros, po dva otoka pa imajo na lestvici Avstralija, Tajska, ZDA in Francoska Polinezija.

Od naših sosedov se je med top 25 najboljših otokov na svetu uspelo prebiti Hrvaški in njenemu Hvaru ter Italiji s Sicilijo in Iskijo.

Sicilija se je znašla na 9. mestu lestvice. Foto: Getty Images

Hvar je osvojil 13. mesto. Foto: Getty Images

Otok Iskija je pristal na 21. mestu. Foto: Getty Images

Top 25 najboljših otokov na svetu:

Palawan, Filipini Paros, Grčija Milos, Grčija Šrilanka Ko Lanta, Tajska Mauricius Angvila Langkawi, Malezija Sicilija, Italija Galapaški otoki, Ekvador Azori, Portugalska Maui, Havaji Hvar, Hrvaška Boracay, Filipini Kreta, Grčija Cookovi otoki Bali, Indonezija Moorea, Francoska Polinezija Tasmanija, Avstralija Veliki koralni greben, Avstralija Iskija, Italija Majorka, Španija Koh Samui, Tajska Kauai, Havaji Bora Bora, Francoska Polinezija

