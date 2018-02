To je najbolj zaželena slovenska nastanitev na Airbnb #foto

Foto: Airbnb

Spletna platforma Airbnb je objavila zanimiv zemljevid sveta, ki prikazuje, katero nastanitev v posameznih državah je največ uporabnikov uvrstilo na svoj seznam želja in je torej najbolj zaželena.

Med slovenskimi nastanitvami je to hiša Gabrijel na Bledu, kot lesena hiška zasnovan prizidek stanovanjske hiše, ki meri 35 kvadratnih metrov in lahko sprejme do štiri ljudi.

Nastanitev je opremljena z ročno izdelanim pohištvom, ima lastno kopalnico s straniščem in majhno kuhinjo.

Hiša Gabriel je v neposredni bližini letovišča Garden Village Park, od Blejskega jezera in pristanišča za pletnje pa jo ločita dve minuti sprehoda skozi gozd.