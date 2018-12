Tega pred smučanjem nikar ne pozabite

Silvestrovo se vedno bolj približuje, z vsakim dnem pa premo sorazmerno narašča tudi spraševanje o tem, kje boste za novo leto. Smučanje spada med najbolj priljubljene športe Slovencev in ni jih malo, ki v novo leto radi vstopijo v smučarskih središčih. Nekateri obožujejo domača smučišča, saj so blizu in cenejša od tujih, vedno več pa jih za svojo smučarsko destinacijo izbere tuja smučišča.

Z vstopom v veseli december začnemo intenzivno razmišljati o predbožičnih izletih, silvestrovanju in prazničnemu smučanju čez mejo. Zdaj je čas ugodnih počitniških ponudb, vendar v tej predpraznični naglici ne pozabite poleg urejanja potovalnih dokumentov urediti tudi Vzajemnino zavarovanje za tujino.

Med najboljše destinacije za smučanje in druge zimske športe se že tradicionalno uvrščajo različna smučišča v Avstriji, Franciji, Italiji in Švici, tako pa bo ostalo tudi ob koncu leta 2018 in v letu 2019. Nič čudnega, ko pa gre za visoko ležeča smučišča, kjer je kljub nenavadno visokim zimskim temperaturam snega na pretek.

Smučanje v tujini ima poseben čar, predvsem zaradi neprimerljivo daljših smučarskih prog, ki jih vseh na številnih smučiščih v enem dnevu sploh ne moremo presmučati. Vedno znova nas v tujini navdušujeta tudi vrhunska infrastruktura in bogata dodatna ponudba.

Ob upoštevanju pravil vedenja na smučišču, primerni telesni pripravljenosti in pravilni opremljenosti je smučanje lahko velik užitek. Kljub vsem užitkom, ki jih ponujajo smučišča, pa včasih nesreča žal ne počiva. Zelo hitro se nam namreč lahko zgodi nezgoda, zaradi katere bomo morali globoko seči v žep, še posebej če je za reševanje nujen helikopterski prevoz.

Nezgoda na smučišču! Kaj pa zdaj?

Samo po slovenskih smučiščih se letno spusti okrog milijon smučarjev, poškoduje pa se jih približno tisoč. Neznanje, objestnost, nezadostna fizična pripravljenost, neprilagojena hitrost smučanja in vožnja zunaj urejenih smučarskih prog so največkrat glavni razlog za poškodbe, kot so zlomi, zvini, izpahi, udarnine, odrgnine, poškodbe kolen in pretresi možganov.

Takrat lahko nastanejo več tisoč evrov visoki stroški, saj prevozov s helikopterjem in reševalnimi sanmi ob nesrečah na smučiščih v tujini ne krijeta obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje, zato je nujno skleniti turistično zavarovanje za potovanje v tujino. To je pravi način, da bomo lahko brezskrbno uživali na belih strminah. S tem sicer neljubih pripetljajev ne bomo preprečili, lahko pa smo vsaj malce bolj brezskrbni.

Kaj razen čelade vas na smučeh še lahko dobro varuje? Da bodo počitnice zares brezskrbne, nikar ne pozabite na zavarovanje. Če boste smučali v tujini, vam bo v primeru smučarske poškodbe prav prišlo celovito zavarovanje za tujino zavarovalnice Vzajemna.

Obvezno poskrbeti za zavarovanje pred smučanjem

Brez ustreznega zavarovanja so stroški lahko ogromni. Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja na smučiščih v tujini ni dovolj. Reševanje na smučiščih v drugih državah običajno ne spada med pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Preden se odpravite na smučanje čez mejo, ne pozabite skleniti zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini - račun za zdravstveno oskrbo na smučišču in prevoz do najbližje ustrezne zdravstvene ustanove, največkrat s helikopterjem, bo hitro presegel nekaj tisoč evrov.

Vzajemna je za vse, ki se med zimskimi počitnicami odpravljajo na smučarski oddih v tujino, pripravila zavarovanje za tujino. To je namenjeno tudi vsem preostalim, ki se odpravljajo v tujino, pa naj gre za izlet za en dan, počitnice, daljša potovanja, službeno pot ali študij.

Konkreten primer - dodatna finančna varnost Lansko leto se je Matej s prijatelji odpravil na smučanje v Avstrijo. Samo trenutek nepazljivosti na progi, majhna ledena plošča in padec. Smučarska pravljica, ki se ne bi smela tako končati, ga je stala nekaj več kot 500 evrov. Če bi potreboval operacijo – tokrat jo je odnesel le z mavcem – bi stroški lahko narasli vse do 10.000 evrov. Ampak, to je Matej, nam odličnim smučarjem se kaj takega ne more zgoditi. Pa je to res? Dopustniško razigrana brezskrbnost, adrenalin in želja po najboljšem zavoju po beli strmini pogosto odrinejo našo zbranost na rob – in nesreča nas lahko zelo hitro doleti. Tako kot je žal tudi Mateja. Vendar je kljub vsemu imel nekaj sreče v vsej nesreči – pred dopustom je ravnal premišljeno in sklenil zavarovanje za tujino pri Vzajemni, ki je krila stroške njegovega zdravljenja. On in njegova družba so tako imeli eno skrb manj. Zavarovanje za tujino, ki ponuja več kot evropska kartica, vključuje: 24-urno asistenco v slovenskem jeziku,

informacije o najbližji zdravstveni ustanovi,

storitve nujne medicinske pomoči tudi v zdravstvenih ustanovah, ki niso v javni zdravstveni mreži obiskane države,

nujne zdravstvene prevoze do bolnišnice ali klinike ter nujno zdravljenje,

nujne zobozdravstvene storitve,

zdravljenje akutnega poslabšanja kroničnih bolezni,

iskanje in reševanje ponesrečenih oseb,

prevoz v domovino,

odvetniške storitve,

s sklenjenim dodatkom za nezgodno zavarovanje tudi nezgodno zavarovanje za čas trajanja potovanja.

Celoletno zavarovanje Multitrip zagotavlja ugodno celoletno zavarovanje – za vsa potovanja ali službene poti.

Najboljše smučarske destinacije

Kot smučarski narod že verjetno vsi z enim očesom preverjamo snežne razmere na smučiščih po Evropi in si ogledujemo smučarske destinacije za sezono, ki je že v polnem teku. Če še vedno nimate izbrane smučarske destinacije za letošnje zimske počitnice in če potrebujete navdih, lahko preverite spletni portal European Best Destinations, ki je izbral najboljša smučišča v Evropi za leto 2019.

#Val Thorens, Francija

Val Thorens leži na nadmorski višini 2.300 metrov in velja za eno najbolj priljubljenih francoskih smučarskih središč. Slovite tri doline Les 3 Vallées so največje povezano smučarsko središče na svetu. Skupno imajo kar 600 kilometrov smučarskih prog in več kot 200 žičnic. Najdaljša proga Col de l’Audzin je dolga 12 kilometrov in se razprostira na nadmorski višini 1.400 metrov.

#Val Gardena, Italija

Val Gardena je eno najbolj priljubljenih smučarskih središč v severni Italiji. Preprost dostop z avtoceste in prekrasna pokrajina v Dolomitih kar vabita k preživljanju dopusta v glavnem mestecu Ortisei, smučarskem središču Selva ali pa Santa Cristina.

#Alpe d'Huez, Francija

V Sloveniji sicer manj znani smučarsko središče je zanimivo tako za zahtevne kot tudi za tiste manj vešče smučarje. Tudi vsi ljubitelji smučanja zunaj urejenih prog bodo tu uživali, saj Alpe d'Huez v tem pogledu primerjajo s Chamonixom.

#Zermatt, Švica

Šarmantna gorska vasica Zermatt je s svojimi luksuznimi hoteli in restavracijami ter tehnološko dobro razvitimi smučarskimi progami, pa tudi najbolj strmimi smučišči sveta raj za razburljive športne užitke. In to vse leto.

#Brixental, Švica

Smučišče z blizu tristo kilometri prog in skoraj sto žičnicami je na Tirolskem, slabih sto kilometrov zahodno od Salzburga. Ime Wilder Kaiser si je nadelo po gorskem masivu, ki sega 2.344 metrov visoko.

#Kitzbühel, Avstrija

Kitzbühel je primeren za vse, ki želijo okusiti čar in razkošje najbolj mondenega središča v Avstriji. Namestitve so primerne slovesu in prestižu kraja, saj je nekaj najbolj luksuznih avstrijskih hotelov in apartmajev prav pod slavno smukaško progo Streif. Legendarno prizorišče svetovnega pokala sicer slovi po izvrstni smuki po prostranih terenih in odlični opremi, še večji sloves pa mu je prineslo razgibano nočno življenje.

#St. Anton, Avstrija

Prijetno majhno tirolsko mestece St. Anton leži na višini 1.300 metrov in skozi leta ohranja svoje domače vzdušje. Je eno izmed najstarejših smučišč v Avstriji in zajema smučarske proge kar na štirih gorah na nadmorski višini od 2.100 do 2.811 metrov.

#Chamonix, Francija

V Chamonixu so bile leta 1924 prve zimske olimpijske igre, zato ni čudno, da se ga je oprijel pridevnik legendaren, za kar obstajajo tudi konkretni razlogi: 115 kilometrov prog, z vozovnico Mont-Blanc pa lahko uživate na kar 410 kilometrih smučišč.

#Courchevel, Francija

Courchevel je eno izmed najprestižnejših smučarskih letovišč v osrčju francoskih Alp. Z enajstimi hoteli s petimi zvezdicami velja za evropski odgovor na ameriški Aspen.

#Crans Montana, Švica

Naselji Crans in Montana ležita ob spodnjem robu Peninskih Alp pod tritisočakom Pte Plaine Morte ter ponujata lep pogled na to alpsko gorsko verigo. Obe naselji tvorita že kar majhno mesto in tudi vzdušje je že meščansko. Crans Montana je tudi znano prizorišče tekem svetovnega pokala v alpskem smučanju, sicer pa pomembno turistično središče tako pozimi kot poleti.

Na lestvico najbolje ocenjenih smučišč so se uvrstila še naslednja smučišča: Saint-Sorlin d'Arves (Francija), Avoriaz (Francija), Cervinia-Valtournenche (Italija), La Plagne (Francija) in Skicircus: Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn (Avstrija).