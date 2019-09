Štajerci dobijo "vinsko" avtobusno linijo

Večkrat smo že tarnali, da turizem na vinskih cestah slovenske Štajerske močno zaostaja za avstrijsko stranjo, zdaj pa je prispela novica o dobrodošli novosti, ki jo uvajajo v Občini Kungota – ob jesenskih koncih tedna bo na tamkajšnjo vinsko cesto iz Maribora vozil poseben avtobus.

"Z glavne avtobusne postaje v Mariboru bo čez Kungoto, Plač in Svečino do Jurija ter nazaj vozil manjši avtobus s prikolico za kolesa," so sporočili iz javnega podjetja Marprom. Prvič bodo linijo vzpostavili ta konec tedna, 28. in 29. septembra, nato pa ob suhem vremenu vse konce tedna do 20. oktobra. Če bodo vremenske razmere ugodne, pa bo avtobusna linija obratovala vse do 10. novembra, so dodali.

Če bo jesen radodarna z lepim vremenom, bo avtobus vozil vse do martinovega. Foto: Getty Images

V vinske kleti brez avtomobila

Z avtobusnimi prevozi, ki jih sofinancira Občina Kungota, želijo spodbuditi obisk tamkajšnje vinske ceste in, jasno, ponudnikov jedače in pijače. Ne nazadnje gre za kraje, ki se lahko pohvalijo z nekaterimi najbolj znanimi štajerskimi vinskimi imeni, ki jih bo na ta način možno obiskati, ne da bi bilo treba nato sesti za volan.

Spodbuditi pa želijo tudi kolesarske izlete po vinski cesti, zato bo prevoz koles z avtobusom brezplačen, medtem ko bo cena enosmerne vozovnice za odrasle dva evra, za otroke med 6 in 15 letom pa en evro.

