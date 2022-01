Spet odprli slovito plažo, ki jo je uničeval turizem

Prvega januarja so se v zaliv Maya po več kot treh letih vrnili prvi turisti, ki so si želeli v živo ogledati slavno prizorišče filma Obala (The Beach) z Leonardom DiCapriem v glavni vlogi.

To območje je bilo vse od oktobra 2018 popolnoma zaprto za turistične obiske, za drastični ukrep so se na Tajskem odločili zaradi uničujočega učinka, ki ga je množični turizem imel na tamkajšnji ekosistem.

Foto: Reuters

Tja se je dnevno zgrinjalo več tisoč turistov

Do zaprtja je slavni zaliv obiskalo tudi do pet tisoč ljudi na dan, ki so jih motorni čolni dovažali iz bližnjih letovišč, vse to pa je usodno vplivalo na tamkajšnje koralne grebene, plažo in okolje nasploh.

Foto: Reuters

Zdaj so se na Tajskem odločili, da območje spet odprejo. "Morski psi so se vrnili, koralni grebeni spet rastejo in morje je spet čisto," je za Reuters pojasnil Yuthasak Supasorn iz tajske turistične organizacije, "to je dokaz, da si narava lahko opomore, če ji damo priložnost. Zdaj pa se moramo potruditi, da bo tako ostalo."

Foto: Reuters

Obisk ob strogih omejitvah

Da se ne bi vrnili na stara pota, je turistični obisk zaliva Maya za zdaj močno omejen. Na območju je lahko hkrati 375 obiskovalcev, ki lahko tam ostanejo največ eno uro, ob tem pa jim ni dovoljeno plavanje v morju. Tudi plovila, ki jih dovažajo, se ne smejo več sidrati neposredno v zalivu, temveč na točno določenem mestu na obrobju.

Oglejte si še: