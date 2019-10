Slovenski zdraviliški biser, kjer zapisi v cirilici niso naključje

Narava je bila v tem delu Slovenije res radodarna. Izviri zdravilne vode, iz katerih so pili že Kelti, še vedno vabijo domačine in goste, da si brezplačno natočijo mineralno vodo, žlahtno brezbarvno kapljico, zaradi katere človek – bojda – živi dlje, če jo redno pije. Rogaška voda je bila v 18. stoletju med najbolje prodajanimi vodami na svetu, njene blagodejne učinke so potrdili številni laboratoriji, tisti bolj vraževerni pa verjamejo, da je za čudežne učinke kriv kar grški bog.

Kristalni kozarci iz Rogaške so za praznike še vedno na mizi. Zdravje in sprostitev se v Rogaški prepletata v kozarcu, pa ne vsakdanjem, ampak kristalnem. Vsaka tretja hiša v Sloveniji ima še vedno kristalne pecljate lepotce, ki so bili včasih obvezno darilo porok. Ti izdelki so po tristo letih tradicije še vedno dragoceni in cenjeni, saj jih steklarji še vedno ročno izdelujejo. Težaško delo, a se trud poplača, ko kristalne pokale v rokah na zmagovalnih stopničkah dvigajo naši športniki.

Iz Rogaške prihajajo veliki umetniki. Tukaj je doma največji orglar v Evropi, ki je združil glasbeno, teološko in ekonomsko znanje ter postavil orglarsko delavnico, v kateri trenutno izdelujejo največje orgle v Srednji Evropi. To veličastno glasbilo, narejeno v slovenski delavnici, pa krasi vse večje in pomembnejše sakralne objekte po svetu.

Morda se bo komu, ki bo po naključju zašel v Rogaško, zdelo, da je to Rusija v malem. Zapisi v cirilici niso naključje. Ruski gostje so med najbolj radodarnimi in nimajo težav na široko odpreti denarnice. V enem tednu so za kraljevsko razvajanje pripravljeni odšteti tudi več tisoč evrov.

Ne zamudite rubrike Planet na obisku, ki je v okviru informativne oddaje Planet 18 na sporedu vsak petek.

Oglejte si še: