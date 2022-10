Slovenski dragulj: to je popolna izbira za sproščujoče razvajanje

Bohinj ECO hotel je vse prej kot "preprost" hotel. Gre za kompleks, ki je neposredno povezan z Vodnim parkom Bohinj in nudi vse – od prečudovitega okolja, udobne in za bivanje prijetne hotelske sobe do izvrstne kulinarike, kongresnega turizma, bližine smučišč, edinstvenega bowlinga in tako naprej. Vse za to, da vam na vašem oddihu ne bo dolgčas.

V Bohinj ECO hotelu se bo gotovo našlo nekaj za vsakogar – ne glede na vaše želje glede tega, kako naj bi bil videti vaš sanjski oddih, pa boste deležni zares visokih standardov namestitve in storitev.

Za okolje in družine prijaznemu hotelu daje izjemen čar njegova lokacija, saj stoji v prikupnem podeželskem naselju v osrčju Julijskih Alp. Če kje, si boste lahko tukaj napolnili pljuča s svežim planinskim zrakom in ob sončnem zahodu občudovali prekrasne barve gora. Oazo miru in udobja najdete v Bohinjski Bistrici, ob robu Triglavskega narodnega parka, 6,5 km od Bohinjskega jezera ter 20 km od Blejskega jezera in le slabo uro vožnje iz Ljubljane.

Štirizvezdnični superior Bohinj Eco Hotel je bil odprt junija 2009 kot prvi ekološki hotel v Sloveniji. V tem času je postal naš največkrat nagrajen hotel z vidika trajnostnega turizma, premore pa tudi mednarodni certifikat Green Key (Zeleni ključ op. p.), ki je vodilni standard odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja v turistični industriji.

Izvrstna kulinarika in raznovrstnost namestitve

Kje začeti? Najbolje z osnovo – s hrano in namestitvijo. Vse nastanitvene enote v Bohinj ECO Hotelu imajo opremo iz naravnih materialov ter panoramski razgled na Julijske Alpe. Nastanitvenih možnosti je obilo, izbirate lahko med različnimi tipi sob, vse od predsedniške suite do standardnih sob.

Vse sobe nudijo okna od stropa do tal, ki se lahko odprejo na stežaj, tapecirana tla pa so primerna za alergike. Vsaka soba je klimatizirana in vključuje talno ogrevanje, televizor z ravnim zaslonom, kopalne plašče ter copate.

Poleg udobnega bivanja in spanja je poskrbljeno tudi za izvrstno kulinariko. V hotelski restavraciji strežejo jedi slovenske in mednarodne kulinarike ter posebne vegetarijanske in nizkokalorične jedi, pripravljene iz ekološko certificiranih sestavin lokalnega izvora.

Aktivnosti, ki jim ni ne konca ne kraja

Lokacija hotela vam nudi številne možnosti za aktivni oddih. Bohinj ECO Hotel predstavlja odlično izhodišče za raziskovanje narave Bohinja in okolice ter Bleda. Okolica vam nudi priložnosti za družinske izlete, kolesarjenje, pohodniške podvige, oglede naravnih znamenitosti in kulturne dediščine, igranje golfa ter vodne športe, ki pa so resda bolj rezervirani za toplejši del leta.

Bohinj z okolico nedvomno nudi številne možnosti aktivnih izletov z otroki. Bohinjsko jezero, ki je gotovo najbolj privlačna znamenitost v Bohinju, pa je v resnici le ena izmed številnih atraktivnih točk, ki jih je priporočljivo obiskati.

Bohinj je idealno mesto za kolesarjenje, pa naj bo to le preprost izlet po kolesarski stezi do jezera, gorsko kolesarjenje, čez drn in strn ali zahtevnejši spusti. Kolesarjenje v Bohinju velja za enega lepših doživetij v vseh treh letnih časih. Kolesarjenje in Bohinj zaradi svoje čudovite narave očarata.

Ljubitelji pohodništva lahko raziščete bohinjski pohodniški raj v Triglavskem narodnem parku in Julijskih Alpah. Vsekakor vam priporočamo bohinjske etape Juliana Traila, kjer boste hodili po starodavnih in stoletnih poteh domačinov, ki že stoletja usmerjajo življenje prebivalcev Julijskih Alp, povezujejo njihove njive in pašnike ter krepijo vezi med osamljenimi domačijami. Pot je varna in z vidika navigacije večinoma preprosta, saj sledi dobro označenim stezam, gozdnim cestam in gorskim potem. Juliana Trail je zasnovana tako, da jo lahko prehodite čisto po svoje (začnete lahko na katerikoli etapi in jo prehodite v kosu ali po posameznih etapah hodite celo leto).

Poleg pohodniških doživetij v visokogorju Julijskih Alp je Bohinjska kotlina prepredena tudi s številnimi sprehajalnimi in lažjimi pohodniškimi potmi, ki so odlična priložnost za tiste, ki raje z lahkotnim korakom uživate v čudovitih razgledih. Ena izmed takih je Zlatorogova pravljična dežela, namenjena predvsem družinam z manjšimi otroki. Na pravljični poti boste (med drugim) našli tudi predloge za družinske aktivnosti v naravi, ki se jih lahko igrate na poti, lahko pa tudi kjerkoli drugje, ko se boste podali na družinsko potepanje v naravo.

Bližina smučišč – Vogel, Kozji hrbet in Soriška planina – bo poskrbela za zimske užitke. V zimskih mesecih se lahko udeležite številnih zimskih dejavnosti, kot so tek na smučeh, drsanje (drsališče je pet minut od hotela), smučanje, zimski pohodi, smučarski alpinizem, pohodi s krpljami, zimsko jahanje konjev in še marsikaj. V hotelu lahko uporabljate shrambo za smučarsko opremo.

V neposredni bližini se lahko podate na plezanje. Hotel nudi tudi shrambo za kolesa in možnost najema koles.

Vsekakor vam priporočamo tudi ogled slapa Savica, ki je oddaljen le deset kilometrov.

Užitki in sprostitev

Velika zanimivost hotela je Aquapark & Wellness Bohinj, ki je s podzemnim hodnikom povezan s hotelom in s tem omogoča lažji dostop vsem hotelskim gostom. V aquaparku so na voljo notranji, zunanji in otroški bazeni, tobogani, solna soba, masažni center in savne.

Vodni park Bohinj se ponaša z več kot 500 m2 skupnih bazenskih površin. Bazeni so razgibano oblikovani in primerne globine za vse starosti. Bazenski prostor ima večji rekreacijski bazen, dva jacuzzija in otroški bazen z atrakcijami. Rekreacijski bazen je primeren tudi za animacijo starejših in mlajših.

Bazenske atrakcije, kot so masažne kadi, vodne šobe, divja reka in tropski slap, vam bodo gotovo še v dodatno veselje. V poletnih mesecih so vam na voljo tudi zunanji bazeni. Za tiste goste, ki si zaželijo adrenalinskih aktivnosti, je nad bazenom na razpolago previsna plezalna stena.

Če si želite preživeti bolj sproščujoč oddih, vam je na voljo velik izbor tretmajev v wellness centru.

Pa tudi različne savne v savna parku. Na voljo vam je kar 14 savn, turška, finska, IR- in biofinska savna, s katerimi boste lahko okrepili svoje telo telo in pomirili dušo.

V okviru Aquapark & Wellness Bohinj lahko koristite tudi prvo solno sobo s piransko soljo v Sloveniji. Solna terapija je povsem naravna in varna metoda lajšanja težav pri boleznih dihal, alergij in kožnih obolenj. Primerna je tako za odrasle vseh starosti kot za otroke od šestega meseca dalje, posebej pa za tiste, ki jih mučijo težave, kot so astma, bronhitis, vnetje dihalnih poti, gripa, vnetje žrela, alergije, vnetja ušes in sluznice obnosnih votlin, ekcemi ter dermatitis. Učinki solne terapije so raznovrstni – pomagajo vam lahko tudi pri kroničnem stresu, utrujenosti, slabem spanju, smrčanju, pri mišičnih obolenjih in bolečinah v sklepih ...

Tudi za razvedrila drugih vrst je poskrbljeno. Bohinj ECO Hotel ima svoj lasten bowling s petimi stezami, ki bodo ponudile zabavo za vso družino.

1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10

Iščete najboljšo lokacijo za butična, avtentična doživetja in odmik od mestnega vrveža?

Omeniti velja, da ima Bohinj ECO Hotel največje število seminarskih dvoran v Bohinju in je primeren za različna srečanja stran od mestnega vrveža s poudarkom na aktivnostih na svežem zraku.

Razlogov za poslovna srečanja in seminarje v Bohinju je veliko. Naj gre za redne ciklične sestanke, predstavitve produktov, izobraževanja, novinarske konference, timbildinge, konference ali seminarje – v Bohinj ECO Hotelu lahko celostno obravnavajo in nudijo vse potrebno za odličen poslovni dogodek. Vse seminarske dvorane so prezračevane in klimatizirane ter opremljene s kakovostnimi materiali.

Naj gre za poslovni ali zasebni obisk – obiskovalci z avtomobilom boste lahko svoje jeklene konjičke parkirali na varovanem zasebnem parkirišču v sklopu nastanitve. Parkirišče nudi polnilno postajo za električna in hibridna vozila.