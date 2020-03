Preverjamo, ali imajo Mariborčani vinogradništvo res v krvi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najstarejšo damo med trtami bodo obrezali. Prvi rez Stare trte na mariborskem Lentu bo jutri opravil njen skrbnik Stane Kocutar. Več kot štiristo let stara trta, ki je zaradi svoje častitljive starosti vpisana na Guinnessov seznam rekordov, je vitalna in ne kaže znakov upešanosti.

Planet na obisku tokrat preverja, ali imajo Mariborčani vinogradništvo res v krvi. Drži, da so Štajerci znani po kakovostnih vinih, ki jih izvažajo celo čez lužo, postrežejo pa vam celo s slovenskim portovcem, a poznavalci pravijo, da bo treba narediti še kakšen korak naprej in pridelovati vina, ki ne bodo dobra le za mešanje z vodo.

Vinska kraljica želi mlade "okužiti" z dobrim vinom.

Nekateri Mariborčani so izjemno kreativni. Imamo vse razen morja, pravijo. A to ne pomeni, da se na krožniku ne znajde morska hrana. V kuhinji nabritega in odštekanega kuharskega mojstra, okronanega tudi s tujimi lovorikami, smo pripravljali jed z imenom Riba poje svoj rep. Kuhinja Davida Vračka je domiseln kulinarični laboratorij, restavracija pa prava poslastica za ljubitelje kulinarike.

V kuhinji najbolj odštekanega kuharskega mojstra

