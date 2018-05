Prebivalci so, da bi obdržali svoje domove, kupili škotski otok

Prebivalci odročnega škotskega otoka Ulva, ki je prepoznaven po gričevnati pokrajini in skalnati obali, so se pred kratkim znašli pred nezavidljivo situacijo. Lastnik je dal namreč otok na prodaj, s tem pa je pritegnil zanimanje bogatih kupcev. Peterica prebivalcev se je zbala za svoje domove in se odločila otok kupiti.