Pot z vlakom v službo bo odslej še cenejša

Oglasno sporočilo

Splošne abonentske in osnovnošolske abonentske vozovnice za vlak so zdaj cenejše.

Od tega meseca ponujajo Slovenske železnice možnost nakupa abonentskih vozovnic po nižji ceni. Cenejše so letne splošne abonentske vozovnice. Uvedene so tudi polletne in letne osnovnošolske abonentske vozovnice. Vsi imetniki splošnih in osnovnošolskih abonentskih vozovnic, tako letnih kot tudi poletnih, mesečnih in tedenskih vozovnic pa imajo po novem možnost potovanja brez doplačil tudi z vlaki IC, EC, MV in ICS.

S tem datumom se je namreč spremenil izračun cene splošnih abonentskih letnih ter osnovnošolskih polletnih in letnih vozovnic. Sprememba je naslednja:

Cena splošne abonentske letne vozovnice je enaka ceni splošne mesečne vozovnice, pomnoženi z 8 (prej 10).

Poleg mesečne osnovnošolske abonentske vozovnice so na voljo tudi polletne in letne osnovnošolske abonentske vozovnice. Cena osnovnošolske letne vozovnice je enaka ceni osnovnošolske mesečne vozovnice, pomnoženi z 8. Cena polletne pa je enaka ceni mesečne vozovnice, pomnožene s 5.

Ceno splošne abonentske vozovnice za vašo relacijo si lahko izračunate tukaj.

Več o abonentskih vozovnicah pa lahko preberete tukaj.