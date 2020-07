Popoln počitniški odklop na pravljičnem Bledu

Oglasno sporočilo

Bled po vsem svetu opisujejo kot eno najbolj pravljičnih mest, njegova osupljiva naravna lepota pa še zdaleč ni vse. V tem slovenskem alpskem biseru, ki leži na robu Triglavskega narodnega parka in združuje dva izredno pomembna elementa narave - vodo in gozd -, lahko doživite vse, kar potrebujete za popoln odklop in umik od vsakdanjosti.

Pa poglejmo. Od nešteto možnosti za aktivnosti v naravi, razvajanja brbončic v restavracijah, ki so prejele nagrado Michelin, do regeneracije v Riklijevem sprostitvenem parku in bivanja v popolnoma prenovljenem Hotelu Park z najlepšimi razgledi na Blejsko jezero. Bled je kraj počitniških presežkov, ki čaka na to, da ga zares odkrijete.

Odkrijte najlepše zgodbe vode in gozda na Bledu

Vodo in gozd - dve naravni danosti blejske narave - lahko občudujete praktično na vsakem koraku. Naj gre za kopanje v Blejskem jezeru na urejenih plažah na Veliki Zaki in naravnem grajskem kopališču v zavetju grajske skale pod Blejskim gradom ali najem čolna, veslanje do otočka sredi jezera oziroma sproščujoč sprehod okoli njega, kjer vam bodo družbo delali ponosni labodi. Voda ni le gonilna sila narave, kot je nekoč dejal Leonardo da Vinci, ampak tudi ena od njenih najlepših stvaritev. Ne le voda v različnih oblikah, tudi gozd v nas prebuja občutek notranjega miru in Bled je s svojo lego več kot idealno izhodišče za odkrivanje okoliških hribov. Vse, kar potrebujete, so dobra volja in pohodniški čevlji in že boste lahko uživali v opojnih razgledih z Male in Velike Osojnice ali Galetovca, s katerega se ponujajo najlepši panoramski razgledi na Bled. Ljubitelji kolesarjenja lahko lepote Bleda odkrivate tudi s kolesa, obstajajo namreč številne poti, kjer se boste lahko prepustili le zvoku svojih misli in tihemu drsenju gume po zemlji, ki bo skrbno varovala vaše skrivnosti.

Bled je idealno izhodišče za ljubitelje pohodništva.

Sprostitev po načelu Arnolda Riklija

Narava pozdravi marsikatero tegobo in vam pomaga najti notranji mir, njeno zdravilno moč pa je na Bledu sredi 19. stoletja prepoznal tudi švicarski zdravilec Arnold Rikli. Postavil je naravni zdravilni zavod, v katerem je uporabljal novodobne metode zdravljenja, ki so temeljile na soncu, svežem alpskem zraku in blejski vodi. Njegov pristop lahko dobro spoznate tudi v Riklijevem sprostitvenem parku, kjer upočasnite ritem življenja in si privoščite nekaj trenutkov za svoje dobro počutje. Zmanjšajte stres in skrbi na Riklijevi bosonogi poti, pred vsakdanjimi obremenitvami pobegnite v zavetje narave, objemite drevo in si povrnite zdravje. Z vadbo joge v čudovitem okolju parka pa lahko umirite svoje misli, sprostite telo in si povrnete dobro počutje.

Znebite se skrbi v Riklijevem sprostitvenem parku.

Kulinarika, vredna priznanja Michelin, vinska fontana in legendarna kremna rezina

Ne le notranji mir, za srečo je po mnenju mnogih potrebna tudi dobra hrana, te pa na Bledu in v okolici ne manjka. Lokalne sestavine in ustvarjalnost lokalnih kuharskih šefov so dosegle celo Michelinove ocenjevalce. Chef Simon Bertoncelj, glavni chef restavracije Julijana, ki sestavlja jedilnike v Sava Hotelih Bled, se lahko pohvali z nagrado The Michelin Plate za sveže surovine, skrbno pripravljen in dober obrok. Posebna poslastica za vse zaljubljene kulinarične navdušence je zagotovo romantična večerja na terasi vaše suite v prenovljenem Hotelu Park, ki jo na vašo željo pripravi sam chef Bertoncelj, ljubitelji žlahtne kapljice pa se boste razveselili tudi vinske fontane, kjer so za vas zbrana vina iz različnih vinorodnih okolišev Slovenije. Za piko na i si privoščite še originalno blejsko kremno rezino in vaša kulinarična izkušnja na Bledu bo popolna.

Chef Simon Bertoncelj, glavni chef Restavracije Julijana, sestavlja tudi jedilnike v Hotelu Park.

Najboljše in najlepše plati Bleda, združene v Hotelu Park

Vse našteto, od pristnega doživetja zgodbe o vodi in gozdu, razvajanja kulinaričnega navdušenca, ki se skriva v vas, do regeneracije in sprostitve ter varnega in brezskrbnega oddiha v objemu narave, najdete tudi v prenovljenem Hotelu Park, kjer vas vse najboljše in najlepše plati Bleda pričakujejo na enem mestu.

Prenovljen Hotel Park stoji na obrežju enega najlepših jezer na svetu.

V kombinaciji z urbano eleganco, udobjem, trajnostnimi elementi ter mislijo na dobro počutje in zdravje gostov sta tako voda kot tudi gozd ujeta v hotelske sobe, saj blagodejno delujeta na zdravje in počutje, pomirjata, sproščata, pripomoreta k umiritvi in navdajata z energijo.

Sobe z zgodbo vode ponujajo enkratne razglede na Blejsko jezero.

Polovica sob v Hotelu Park, ki ima razgled na Blejsko jezero, je posvečena vodi. Sobe s tematiko vode so pomirjujoče modre, z valovitimi elementi in stenskimi poslikavami vode. Druga polovica sob v Hotelu Park, ki gleda proti parku z mogočnimi drevesi, med katerimi so platane, hrasti, tise, smreke in javorji, ki stojijo tam že več kot 40 let, pa je posvečena gozdu. Sobe so pomirjujoče zelene, podobe gozda in dreves nas pozdravljajo s stenskih poslikav, pogled skozi okno pa se zazre v zeleno.

Harmonija narave se nadaljuje v wellness centru Spa Park

Tako kot skozi celoten hotel boste tudi v hotelskem wellness centru Spa Park na vsakem koraku začutili harmonijo narave, harmonijo vode in gozda. Medtem ko se boste vi prepustili njunemu pomirjujočemu objemu, bodo strokovnjaki v Spa Parku poskrbeli, da se boste ob različnih masažah, kopelih in razstrupljevalnih programih sprostili in umirili. Tudi v tretmaje so vpletli zgodbo vode in gozda z uporabo izključno slovenskih izdelkov, saj želijo gostom pričarati pravo lokalno doživetje.

Sprostite se na zunanji terasi Spa Parka in se naužijte lepot alpskega bisera.

Za piko na i pa v Spa Parku najdete še plavalni bazen in savne, oboje z najlepšimi panoramskimi razgledi na naravne lepote slovenskega bisera pod Alpami.

Tudi bazen v Spa Parku ponuja nepozabne razglede na Blejsko jezero.

Nagradna igra Načinov, kako se popolnoma odklopiti od skrbi na Bledu, je torej veliko. Zaupajte nam, kateri je vaš najljubši, in sodelujte v nagradni igri, v kateri lahko osvojite družinske počitnice v prenovljenem Hotelu Park na obrežju enega najlepših jezer na svetu.

Naročnik oglasne vsebine je Sava Turizem.