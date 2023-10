Poletje 2024: v Grčijo, Španijo in Črno Goro tudi pol ceneje!

Oglasno sporočilo

Pred nami so krompirjeve počitnice, nato pridejo božično-novoletni prazniki, pa zimske počitnice in prvi maj. Toda, a veste, da bi bilo pametno že danes razmisliti tudi o tem, kje boste preživeli poletje 2024? Ne, to ni šala, temveč enostaven trik, kako si zagotoviti TOP dopust po noro ugodni ceni !

Foto: Shutterstock

Tako, kot se skrivnost uspešnih podjetij skriva v dologorčnih strategijah in jasni viziji, je tudi popoln dopust stvar dobrega, predvsem pa pravočasnega načrtovanja. Čeprav ste torej nekateri šele v iskanju destinacij za božično-novoletne in zimske počitnice, bi bilo dobro že sedaj razmisliti tudi, kam bi jo mahnili naslednje poletje.

Zakaj? Ker si lahko tako zagotovite počitnice tudi polovico ceneje!

Seveda smo jih poklicali in povprašali, v čem je past tako nizkih cen. Ker nekje mora biti 'fora', zmeraj je tako. A na naše veliko presenečenje, so nam zagotovili, da gre za povsem kredibilne in izjemno kakovostne paketne ponudbe počitnic, ki niso le noro ugodne, temveč omogočajo tudi izjemno fleksibilnost.

V čem je skrivnost ugodnih počitnic?

Kot so nam pojasnili na Počitnice.si, se številni načrtovanja in organizacije poletnega oddiha lotevajo šele sredi pomladi, ko pa so cene letalskih vozovnic in hotelov že precej zasoljene. Poleg tega je zlasti pri krajših in srednje dolgih relacijah kakovost nastanitve na destinaciji veliko bolj pomembna, kot pa sama pot do tja.

To pomeni, da ni vedno najbolj optimalno čakati na čarterske polete iz Ljubljane, saj se pogosto bolj splača zapeljati do Zagreba, Trevisa, Trsta, Benetk ali Dunaja in se na dopust odpraviti z nizkocenovnimi letalskimi prevozniki. Tako si lahko zagotovite počitnice tudi pol ceneje ali pa prihranek pri letalskih vozovnicah namenite za boljšo namestitev ter tako poskrbite za kraljevski dopust.

Foto: Shutterstock

Na podlagi vseh teh podatkov in izkušenj so pri Počitnice.si preverili ponudbo poletov najbolj znanih evropskih nizkocenovnih prevoznikov EasyJet in RyanAir iz sosednjih letališč do najbolj priljubljenih destinacij med slovenskimi počitnikarji. Izbrane polete so povezali s TOP namestitvami na teh destinacijah in pripravili ultra ugodne zgodnje 'first minute' počitniške pakete, ki si jih lahko sedaj zagotovite tudi do 50 % ugodneje !

Preverite bogato ponudbo počitnic v Grčiji, Španiji in Črni Gori na Počitnice.si in že danes rezervirajte poletne počitnice 2024, saj tako ugodne ponudbe več ne bo!

Zakaj na počitnice z nizkocenovnimi prevozniki?

Foto: Shutterstock

Nizkocenovni letalski poleti postajajo vse bolj priljubljena izbira prevoza na počitnice v bližnji ter srednji okolici. Prvi in najbolj očiten razlog za to je seveda ugodna cena. Ta v večini primerov sicer res zajema le polet in nek osnovni kos ročne prtljage, a tudi to je lahko na koncu pomembna prednost, saj za razliko od čarterskih poletov tu doplačate samo toliko prtljage, kot je dejansko imate. Roko na srce, za morski oddih večina ne potrebuje 20 kilogramov oddane prtljage.

Prav tako je izjemnega pomena tudi število tedenskih poletov na posamezno destinacijo. Nizkocenovna letalska prevoznika EasyJet, RyanAir in Eurowings običajno večkrat na teden letita iz Zagreba, Trevisa pri Benetkah, Trsta, Benetk, Celovca in Dunaja v priljubljena evropska obmorska letovišča, to pa omogoča večjo fleksibilnost poletov. Tako ni nujno, da greste na počitnice za teden oziroma dva, temveč si lahko privoščite le krajši 3- ali 4-dnevni oddih, ali pa kombinacijo 7-, 9-, 10-, 12- oziroma 14-dnevnih počitnic.

Udobje na nizkocenovnih letalih se seveda ne more primerjati z eminentnimi letalskimi prevozniki, a bodimo realni: na krajših razdaljah ni potrebe po kraljevskih sedežih in vrhunski postrežbi. Poleg tega so tudi na nizkocenovnih poletih na voljo pijača ter prigrizki, za katere pač doplačate, če si jih zaželite.

Ujemite TOP popuste na zgodnje rezervacije in si zagotovite nepozabne poletne počitnice 2024 v Grčiji, Španiji ali Črni Gori še danes!

Kam na TOP ugodne poletne počitnice v 2024?

Glede na aktualne napovedi bo tudi v letu 2024 ena najbolj priljubljenih destinacij slovenskih počitnikarjev zimzelena Grčija, ki nudi vse, kar si pravi dopustnik želi: čudovite plaže, kristalno čisto morje in bogato zgodovino O Grčiji lahko govorimo že na Južnem Cipru , ki slovi kot popolna počitniška destinacija za vse generacije in okuse, po raznolikosti slovi tudi celinski Halkidiki s polotokoma Kassandra in Sithonia, kjer boste lahko uživali v dolgih peščenih plažah ob kristalno čistem morju.

Foto: Počitnice.si

Med grškimi otoki vsekakor velja izpostaviti največjega med njimi, mistično Kreto, rojstni kraj boga Zevsa ter najjužnejši del Evrope, ter čudovit Rodos, ki je le streljaj oddaljen od Turčije in se lahko pohvali z najlepšimi plažami na svetu. Na drugem koncu Grčije, le dobra dva kilometra južno od Albanije, leži med Slovenci izjemno priljubljen grški otok Krf, ki ga zaradi čudovite zelene pokrajine mnogi imenujejo tudi smaragdni otok, njegov sosed Kos pa se lahko pohvali z več kot 112 km obale, na kateri vsak najde popoln kotiček zase. Tudi elitni Mikonos je z nizkocenovnim letalskim prevozom dostopen prav vsem počitnikarjem, zato se resnično splača izkoristiti TOP zgodnjo first minute ponudbo na Počitnice.si!

Foto: Počitnice.si

Vse bolj zanimiva počitniška izbira slovenskih gostov so ponovno tudi obmorska letovišča v Španiji. Poleg v vseh letnih časih priljubljenega Kanarskega otoka Tenerife z zelenim severom ter suhim in peščenim jugom, na katerem se nahaja večina letovišč, so priljubljeni tudi Balearski otoki, zlasti Mallorca, ki navdušuje z najlepšimi plažami sveta, Ibiza, ki je znana po majhnih zalivih, divjih zabavah in prečudoviti naravi, ter nekoliko manj obljudena Menorca, ki velja za pravi raj med ljubitelji vodnih športov, radi pa jo obiščeju tudi pari, družine ter užitkarji.

Foto: Počitnice.si

Še posebej v poletnih mesecih sta med počitnikarji priljubljeni tudi Barcelone in Costa Brave, kjer na skoraj 300 kilometrih peščenih plaž in širokih zalivov najdete obilo zabave ter nepozabnih doživetij za vse generacije. Prav tako je lahko odlična izbira za poletni oddih tudi Malaga v osrčju Andaluzije, ki leži na območju letovišča Costa del Sol in poleg morskih užitkov predstavlja odlično izhodišče za izlete v druga mesta španskega juga: Cordobo, Sevillo, Alicante, Granado, pa tudi edinstven Gibraltar.

Foto: Počitnice.si

Ljubitelji balkanskih počitniških destinacij pa nikar ne spreglejte noro ugodne ponudbe poletnih počitnic z nizkocenovnim letalskim prevozom v Črni Gori, deželi čudovitih peščenih plaž, majhnih, domačih mest, idiličnih ribiških vasic ter prijaznih domačinov, ki vedno znova očarajo s pristnim balkanskim šarmom ter odlično kulinariko.

