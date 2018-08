Podvodna galerija na Maldivih, ki jo obiščete s plavutkami in masko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V letovišču Fairmont, Sirru Fen Fushi, na severu Maldivov se ob razkošnih vilah z bazeni, turkiznem morju in peščenih plažah ponašajo še z eno atrakcijo - podvodno galerijo, kjer obiskovalcem prav pridejo veščine snorklanja.

V koralnem maldivskem grebenu je podvodni kipar in raziskovalec Jason deCaires Taylor zasnoval instalacijo, ki jo v morju naseljujejo alge in drugi morski organizmi. Iz tujkov pa tako kipi sčasoma postajajo del naravnega habitata.

Foto: Cover Images

Čeprav se izkušnja (pod)vodnega umetniškega prizora začne že na kopnem, saj je deCaires Taylorjeva struktura vidna že z obale, pa je za celostno doživetje treba plavati in snorklati do tega morskega muzeja.

Foto: Cover Images

Ogled je mogoč v manjših vodenih skupinah z morskim biologom na čelu. Ob nočni osvetlitvi pa galerija in morsko življenje ponujata presunljiv pogled tudi s kopnega.

Foto: Cover Images

Pot do podvodne galerije, ki se z razgledno ploščadjo dviga tudi nad gladino, je označena z naravno posejanimi koralami, ki vodijo do potopljenega stopnišča in vstopne platforme.

Foto: Cover Images

Zgrajeno strukturo oblikuje 20 metrov visoka in okoli 200 ton težka kocka iz nerjavečega jekla. Pod in nad vodno gladino pa jo naseljujejo različne skulpture.

Foto: Cover Images

Foto: Cover Images

V kratkem dokumentarnem filmu o maldivskem projektu deCaires Taylor pravi, da sam vse skupaj doživlja kot inverzni živalski vrt. "V mestih si ogledujemo živali v kletkah. Tukaj smo prav tako turisti, pa vendar smo v kletki, v kateri si nas lahko ogleduje morsko življenje." Gre za skoraj obrnjeno sliko našega stika z divjim življenjem, je še svoje delo komentiral umetnik.

Foto: Cover Images

Foto: Cover Images

Kipe je ustvarjalec zasnoval na resničnih ljudeh, med katerimi je skoraj pol modelov zanje prebivalcev Maldivov, preostali organski elementi pa izvirajo iz tamkajšnje vegetacije.

Foto: Cover Images