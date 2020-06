Počitnice v slovenski naravni oazi

Oglasno sporočilo

Naša mala dežela je polna dragocenih zakladov, ki jih ima le malokatera država, saj na tako majhnem prostoru, poleg čudovite in neokrnjene narave, v svojem nedrju skriva še številne kulturne in zgodovinske znamenitosti, ki jih je vredno odkrivati. Pestra ponudba na našem podeželju je mnogim obiskovalcem postala nova butična turistična destinacija.

Podčetrtka, vam ponujajo številne možnosti za družinski oddih in aktivno preživljanje prostega časa v naravi, saj je pokrajina prepredena s pohodnimi in kolesarskimi potmi ter številnimi domačijami. Naravne danosti, ki jih ima okolicavam ponujajo številne možnosti za družinski oddih in aktivno preživljanje prostega časa v naravi, saj je pokrajina prepredena s pohodnimi in kolesarskimi potmi ter številnimi domačijami.

Pristna slovenska doživetja

V objemu zelenja vas med griči, posutimi z vinogradi, pričakujejo številne turistične kmetije in domačije z ekološkim turizmom, kjer se boste zagotovo sprostili od napornega tempa in uživali v čarobnih razgledih. Prijazni domačini vas bodo navdušili s tradicionalnimi dobrotami iz babičine kuhinje ter vas razvajali z vinsko ponudbo v njihovi domači vinski kleti, kjer vas bodo popeljali v skrivnostni svet vinske kapljice.

Bogate naravne danosti

Vsi, ki se bolj navdušujete nad rekreacijo, boste v okolici vinorodnih gričev našli veliko pohodnih in kolesarskih poti, kjer se vam bodo odpirali številni dih jemajoči razgledi.

Ob poti si boste odpočili oči na travniških sadovnjakih ali pa raziskali številne kulturne in zgodovinske znamenitosti, ki jih tu ne manjka: zanimive cerkve, grajska doživetja na gradu Podsreda, skrivnostni minoritski samostan in različne muzeje, poleg tega pa še ohranjene stare domačije in mlin ter bogato biotsko raznovrstnost Kozjanskega parka.

Zanimive družinske dogodivščine

Pod Olimsko goro, kjer na grebenu kraljuje domačija z gostiščem, je glavna posebnost zagotovo stoglava čreda jelenov in muflonov, ki se prosto sprehajajo. Lahko jih hranite s koruzo in si jih ogledate povsem od blizu. Takšnega pristnega stika z divjimi živalmi zagotovo ne doživite vsak dan, zato bo vsakomur, predvsem pa otrokom, ostal nepozaben. Za bolj pogumne pa velja vabilo, da se povzpnete na 40 metrov visok Stolp zdravja in veselja na Rudnici, ki vas zagotovo ne bo pustil ravnodušnih.

Kulinarična razvajanja Za vse ljubitelje pristnih kulinaričnih izkustev pokrajine je razgibana okolica Podčetrtka pravi kulinarični raj. Nad pestro kulinarično ponudbo prireditev boste navdušeni tako ljubitelji jabolk, čokolade kot tudi vina, navdušili pa se boste tudi tisti, ki vam srce razveselijo tradicionalni in naravni izdelki iz ekološke pridelave ter dobrote domačij, kjer vam topli domači ljudje postrežejo z zdravo hrano, pripravljeno po receptih naših babic, poleg pa vam primaknejo še zanimivo zgodbo.

Tradicionalne kulinarične prireditve

Pridružite se unikatnemu festivalu, ki spaja dva presenetljiva produkta, ki že tisočletja navdušujeta in povezujeta ljudi po vsem svetu. Tu, v objemu Podčetrtka, boste začutili vso ljubezen in toplino, ki jo domači ljudje vtkejo v pripravo Festivala vina in čokolade, ki že vrsto let navdušuje s čarobnimi okusi ter pestrim festivalskim programom.

Med posebne kulinarične prireditve pa zagotovo spada tudi Praznik kozjanskega jabolka, ki pomembno vpliva na prepoznavnost Kozjanskega, sejemsko dogajanje praznika boste obiskovalci začutili kot "naravovarstveni sejem z dušo".

V skrbno negovanih visokodebelnih travniških sadovnjakih v parku namreč vsako leto pridelajo okusna in zdrava jabolka, poleg tega pa ohranjajo tudi stare sorte jablan, značilno krajino in spodbujajo k sonaravnem trajnostnem razvoju.

Utrip vinorodnega okoliša

Ko želite nekaj več kot le kozarec vina, ko si želite čutnega doživetja ali ko želite le pobegniti za trenutek, se ustavite v hiši vin ali na kateri izmed turističnih kmetij, kjer vam bodo poleg pokušine vrhunskih vin ponudili tudi lokalne jedi, pripravljene po tradicionalnih receptih.

Ob okušanju domačih dobrot boste začutili utrip vinorodne pokrajine ter utrip preprostih in veselih ljudi teh krajev. Vina tega vinorodnega okoliša so pridelana s posebno skrbnostjo in ljubeznijo do tisočletne vinske tradicije.

Lokalna gastronomija

Številne vrhunske tradicionalne gostilne ter lokalni pridelovalci vam ponujajo le najboljša, pristna kulinarična doživetja pokrajine, naj gre za vino, čokolado, lokalno pridelano hrano, stare sorte sadja ali tradicionalne jedi, pripravljene po receptih naših babic, ki vam bodo pogrele srce.

Tu se boste umirili ob lepotah narave ter se naužili kakovostne in zdrave domače hrane, ki bo poskrbela za razvajanje vseh čutov.

Do dobrega počutja v neokrnjeni naravi V času hitenja ter obilici napornih in stresnih situacij v vsakodnevnem življenju si vsi želimo le malo miru in tišine. Brez krepkega zdravja in dobrega počutja nam namreč vse pridobljeno bogastvo ne bo prav nič pomenilo. Vzemite si torej čas zase in se potopite v obilje zelenja, mir in tišno, ki ga prinaša le povezanost z naravo, in telesu omogočite, da se sprosti in umiri.

Blagodejna termalna voda

Človeka od nekdaj pomirjata narava in pogled na vodo. Terme vabijo, da z njimi ponovno odkrijete blagodejen učinek termalne vode in moč narave. Ne zamudite sproščujočih tretmajev wellness centrov, uživajte v bogatih savna programih in raziščite čarobni svet wellnessa, ki je že vrsto let uradno najboljši wellness v Sloveniji. Naučite se vse o filozofiji selfnessa, povežite se s svojim notranjim jazom in poskrbite za svoje zdravje.

Oddih v zeleni oazi miru

Terme so obdane s čudovito zeleno kuliso. Za globoko sprostitev in dobro počutje bosta, poleg bogate ponudbe programov wellness in selfness, poskrbela predvsem oddih v bujni zeleni oazi miru in blagodejna termalna voda, ki vam bo prebudila vse čute ter poživila dušo in telo.

Vaš okrepljen imunski sistem, zdravo in fit telo ter svež in spočit um se bodo brez težav spopadali z vsakodnevnimi izzivi, ki jih prinaša življenje.

Gibanje in aktivnosti v naravi

Čudovita narava v okolici term je popolna izbira tudi za vse, ki jim veliko pomenijo zdravje, aktivnosti v naravi in šport. Zelena okolica kar vabi, da si telo razgibate na mreži pohodniških in kolesarskih poti, ki vas vodijo po gozdovih, travnikih, tematskih poteh in neokrnjeni naravi Kozjanskega parka.

Vse ljubitelje zgodovine pa bo zagotovo navdušil grajski oddih na gradu Podsreda, ki živi polno in bogato življenje zlasti v toplejših mesecih, ko se na gradu odvijajo številne prireditve, na katerih se predstavljajo domači in tuji umetniki.

Globinska sprostitev

Najboljša protistresna terapija je zagotovo pobeg v naravo, kjer vam časa ne bodo odmerjali sestanki in obveznosti, ampak se boste lahko prepustili petju ptic, šumenju gozdov in umirjenemu ritmu narave, ki vam bodo odprli pot do globlje povezanosti s svojim bistvom, umirjenim načinom življenja, čuječnostjo in globinskim sproščanjem.

Naročnik oglasne vsebine je TURIZEM PODČETRTEK, BISTRICA OB SOTLI IN KOZJE.