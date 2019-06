Nov luksuzni hotel v Splitu #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Split v svojem turističnem razvoju s kulinaričnim razcvetom v zadnjih letih, festivalom Ultra in namestitvami nagovarja različne generacije in profile obiskovalcev. Za tiste, ki iščejo luksuz, je svoja vrata pred kratkim odprl hotel Posh.

Postavili so ga na Zenitu, atraktivni in mirni lokaciji s pogledom na marino, od koder se je do središča mesta mogoče sprehoditi.

Sestavlja ga šest luksuznih apartmajev, del hotela pa so tudi fitnes, zasebna garaža, bazen, wellness in spa, jahta za enodnevne izlete, kolesa, polnjene električnih avtomobilov, dovolijo pa tudi hišne ljubljenčke.

Pod arhitekturo hotela Posh, ki je zaprisežen eleganci, razkošju in udobju, se je podpisal studio Geci.

Vsi apartmaji luksuznega hotela, ki so opremljeni tudi s kuhinjo in v katere si je po želji mogoče naročiti sobno strežbo, se odpirajo na balkon ali teraso s pogledom na morje.

