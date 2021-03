Neverjetno: tako je videti stavba v Rusiji, ki je zapuščena že 20 let

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Fotograf Arseniy Kotov, katerega delo se osredotoča na dokumentiranje "arhitekture in življenja v postsovjetskem svetu", je konec februarja obiskal Vorkuto, majhno rudarsko mesto, ki leži približno 110 kilometrov od Arktičnega oceana.

V njem je od leta 1932 delovalo prisilno delovno taborišče Vorkutlag, in v ta namen so bili zgrajeni tudi različni stanovanjski kompleksi za delavce. Stavbe so bile večinoma zapuščene ob zaprtju rudnikov okrog leta 2000, a kljub temu je fotografa še posebej pritegnila prav ena od njih, ob kateri se je še posebej prisoten "občutek zapuščenosti".

Njegove osupljive fotografije prikazujejo dotrajano petnadstropno zgradbo, ki jo zdaj popolnoma prekrivajo sneg, led in ledene sveče, viseče s stropa. Kotov je razložil, da so prizori še posebej presenetljivi zahvaljujoč pomanjkanju vzdrževanja kot tudi popokanim cevem, iz katerih je brizgala topla voda, kar je povzročilo visoko vlažnost in dodatno poledenelost na vsaki površini.

Foto: Cover Images

Foto: Cover Images

Foto: Cover Images

Foto: Cover Images

Foto: Cover Images

Foto: Cover Images

Foto: Cover Images

Foto: Cover Images

Foto: Cover Images

V mrzli Vorkuti še vedno živi 60 tisoč ljudi

K temu, da je Vorkuta v zadnjih dveh desetletjih postala mesto duhov, je pripomoglo tudi dejstvo, da mesto pogosto pestijo temperature, ki se gibljejo okrog -52 stopinj Celzija. Vorkuta je eno od ruskih mest z najhitrejšim upadanjem števila prebivalcev.

V sovjetskih časih so bila obdobja, ko je imela Vorkuta tudi po 100 tisoč prebivalcev, po zadnjih ocenah pa jih tam živi le še okrog 60 tisoč.

Foto: Cover Images

Foto: Cover Images

Foto: Cover Images

