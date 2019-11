Neprecenljive ideje za decembrski oddih

Kaj je lepše kot biti pozimi na toplem in opazovati naravo? Kot popiti skodelico toplega čaja in uživati v okusih sladic, ki že desetletja navdušujejo, tudi v zimskih dneh? In ko vse to združite s športom, ki je statistično najbolj zdrav za telo in duha, so počitnice res zadetek v polno.

December je mesec čarobnih trenutkov in čas, ko si še bolj želimo prostega časa v družbi svojih najbližjih. Poiščite torej destinacijo, ki vam bo omogočila popolno decembrsko razvajanje, da si boste leto 2019 zapomnili s samimi superlativi.

TERME ČATEŽ so zagotovo tisti kraj, kjer lahko doživite vse to, saj vam zagotavljajo nešteto možnosti za brezskrbna doživetja.

Prepustite se termalnemu razvajanju

Terme Čatež so po meri vseh – tistih, ki želijo umirjeno wellness razvajanje, kot tistih, ki iščejo zabavo z veliko začetnico. To je namreč popolna destinacija po meri vseh družinskih članov.

V prenovljeni zimski Termalni rivieri lahko zaplavate v objemu toplih termalnih vrelcev, ki že več kot 220 let vrejo iz globin zemlje. Najmlajši lahko preizkušajo svoje prve plavalne zamahe, se naučijo novih vodnih vragolij in tudi sredi decembra doživijo vse radosti, ki jih prinaša mokra zabava. Starši bodo lahko odplaknili svoje vsakodnevne skrbi v toplih mehurčkih whirlpoola in se tako dobro pripravili na nove pustolovščine. Da se boste resnično počutili kot v raju, predlagamo tudi obisk oaze zdravja in dobrega počutja, kjer so pripravili posebna wellness doživetja za nežen dotik po napornem vsakdanu in lažji vstop v leto 2020.

Da bo tudi veselo s kančkom adrenalinskega pridiha, pa bo poskrbela zabava na notranjih toboganih. Kdo bo med dričanjem spustil najglasnejši krik radosti – najmlajši član družine ali morda tisti, ki je med svojim vsakdanom bolj resen in zadržan? Ne pozabite, da imajo tobogani pravo posebno moč in da znajo izvabiti otroške vragolije tudi iz najbolj zadržanih obiskovalcev.

In če bo narava radodarna in nam že decembra prinesla prvo zimsko idilo, bo vaše doživetje še bolj popolno – skozi kar tri steklene kupole boste lahko opazovali poplesavanje snežink, ki se vrtinčijo v vetru.

Razvajajte svoje brbončice Po sproščujoči kopeli in porabljenih kalorijah si zaslužite še več – na primer lešnikovo, orehovo ali čokoladno torto izpod mojstrskih rok čateških slaščičarjev, ki ustvarjajo slane in sladke dobrote za okrepčevalnico Urška.

V Terme Čatež bodo na obisk prišli tudi vsi trije decembrski možje. Foto: Getty Images

In tisti trije možje – kdaj in kam prihajajo?

Prvi pride 6. 12. Čateški Miklavž se bo prvi zadrsal po čateški ledeni ploskvi, razkošnem drsališču, in obenem zaplesal ob zvokih disco glasbe.

Drugi pride na predbožični večer. Čateški "ho-ho-ho" bo odmeval s sani, ko bo prihajal v božično čateško termalno deželo, vi pa se boste lahko fotografirali z njim in se z najboljšo fotografijo potegovati za atraktivne nagrade. Z Božičkom se boste lahko družili tudi na sam božični dan, plesali, se igrali…

In tretji? Tretji – dedek Mraz – pripelje s seboj tudi klovne, saj je najdaljša noč tudi vedno najbolj zabavna. 31. 12. se bo začelo z mini bazarjem, nadaljevalo pa z izbrano ponudbo gastronomskih dobrot v treh hotelih, raznovrstno ponudbo glasbe v vsakem, z zdravicami in plesom v razkošnih toaletah dolgo v noč…