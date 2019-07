Nepozabna doživetja na Hrvaškem s kančkom pazljivosti

Če želite, da bi bile letošnje počitnice na Hrvaškem resnično neprecenljive, poskrbite za varno plačevanje na vsakem koraku. Foto: Thinkstock

Vaše počitnice na Hrvaškem so lahko neprecenljive: sledite posebni ponudbi PricelessTM Cities in doživite čisto drugačno dimenzijo naše sosednje države. Hrvaška se je namreč predlani pridružila platformi Mastercard® PricelessTM Cities, ki imetnikom kartic Mastercard® omogoča vrsto edinstvenih in ekskluzivnih doživetij. Imetniki kartic Mastercard lahko izkusijo Hrvaško kot še nikoli prej in se podajo na neprecenljiva doživetja, ki jim bodo za vedno ostala v spominu.

Osnovno pravilo potovanja čez mejo: naj bo varno

Da bo vaša poletna izkušnja čez mejo resnično neprecenljiva, pa je pomembno, da upoštevate nekaj osnovnih načel plačevanja. Poskrbite, da bo dopust varen, še pred odhodom, na počitnicah pa bodite pozorni, da bodo vaše transakcije varne, zanesljive in transparentne.

PRED DOPUSTOM

Čim prej preverite veljavnost svoje debetne kartice Mastercard, naredite ustrezne kopije in jih skupaj s kopijami dokumentov spravite na varno. Na ta način bo v primeru izgube mogoča hitrejša identifikacija.

Pozanimajte se o menjalnem tečaju tuje valute in hkrati preverite, kje v bližini vašega bivališča so ustrezni bankomati. Ob tem predlagamo, da če je že mogoče, poiščete takšnega, ki je v lasti banke.

NA DOPUSTU

Osredotočite se predvsem na brezgotovinsko plačevanje, saj se boste na ta način izognili naslednjim nevšečnostim:

Računanje, računanje … in seveda preštevanje tujih kovancev in bankovcev. Ste vedeli, da lahko z debetno kartico Mastercard plačujete praktično že na vsakem koraku? Od trenutka, ko boste odšli od doma, do konca počitnic. Na Hrvaškem lahko tako na primer z debetno kartico Mastercard plačate cestnine, si privoščite kavico na bencinski črpalki in kupite vozovnico za trajekt.

Kartica Mastercard je kot plačilno sredstvo priročnejša od gotovine in sprejeta v več 150 državah po svetu na več kot 44 milijonih različnih prodajnih mestih.

Kam z vso gotovino? Prav varnost je tisti dejavnik, ki bi moral na koncu pretehtati ob naši odločitvi. Gotovina polni vaše žepe in denarnice, se skriva v vaših torbicah, nahrbtnikih, pogosto skrivališče so tudi "skriti kotički vaše sobe". Pa je res vedno na varnem? S kartico je vse lažje, saj jo lažje skrijete in z njo tudi hitreje in bolj brezskrbno plačujete.

Če vas oropajo in imate pri sebi samo kartico, je težava lahko hitro urejena – pokličete na banko, kjer vam bodo kartico takoj preklicali in tako nepridipravu onemogočili zapravljanje. Najbolje, da si telefonsko številko shranite v mobilni telefon in jo imate vedno pri roki. Banka, ki je izdala vašo kartico, vam bo ustrezno svetovala glede nadaljnjih korakov. Od trenutka preklica bo za morebitne nastale stroške zaradi zlorabe kartice odgovoren izdajatelj.

Če potujete z gotovino, pa boste nepridipravu naredili veliko uslugo, saj zajetega plena ne morete priklicati nazaj.

Na splošno naj velja priporočilo, da ob obisku tujine vključite tudi varnostno SMS-sporočilo, s katerim vas obvestijo o vsaki transakciji.

Naslednja prednost brezgotovinskega plačevanje je tudi ta, da pravzaprav zapravite samo toliko, kolikor potrebujete. S plačevanjem izključno z gotovino se vam lahko zgodi dvoje – denarja vam lahko zmanjka ali ga prinesete nazaj domov, kar pomeni, da dvakrat izgubimo pri menjavi valute.

Drugo pravilo: naj bo neprecenljivo

Mastercard svojim imetnikom tudi letos omogoča čisto drugačno doživljanje počitnic na Hrvaškem. V svojo ponudbo so vključili posebne ugodnosti in doživetja, s katerimi boste spoznali še malo drugačno plat države, ki jo večinoma raziskujemo predvsem skozi klasične izkušnje na morju.

Za vas smo izbrali pet doživetij

Popestrite si večer v eni najstarejših šibeniških trdnjav

Okusite premium lokalna vina ob sončnem zahodu, nato pa se podajte na rock koncert pod zvezdami, ki bo potekal v skoraj tisoč let stari trdnjavi.

Raziščite podvodni svet Splita

Udeležite se tečaja potapljanja z večkratno svetovno prvakinjo v potapljanju Lidijo Lijić, ki vas bo naučila pravilnih osnov in tehnik dihanja, nato pa se prepustite odličnemu okusu lokalne morske hrane v priznani restavraciji.

Spoznajte hrvaški "mali Dunaj", Varaždin

Doživite nekdanjo zgodovinsko prestolnico Hrvaške skozi hrano, glasbo in naravo. Raziščite mesto pod strokovnim vodstvom, privoščite si razkošno pojedino v mestnem gradu in se odpravite na nočno vodno dogodivščino.

Odpravite se na edinstveno potovanje po mestu Dubrovnik

Raziščite vse kotičke Dubrovnika, kjer so snemali znamenito serijo Igra prestolov, in stopite po stopinjah junakov v posebnem vodenem ogledu, ki vas bo popeljal skozi nepozabno doživetje Igre prestolov.

