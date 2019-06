Natisnjena 3D-hiša za izkušnjo Marsa na Zemlji #foto

Lokacija novega objekta, imenovanega Tera, bo na severu New Yorka v zelenju ob reki Hudson, kjer bodo gostje lahko izkusili, kakšno bi bilo lahko trajnostno bivanje na Marsu.

Pod zasnovo Tere se podpisujejo v newyorškem oblikovalskem studiu AI SpaceFactory. Gre za hčerinsko idejo na Nasinem izzivu za zasnovo habitata za rdeči planet nagrajenega objekta Marsha.

V načrtu je, da bodo prihodki turističnega najema newyorškega futurističnega objekta namenjeni financiranju poslanstva podjetja, usmerjenega v raziskovanje in razvoj trajnostnih tehnologij prihodnosti. Te naj bi bile ob uporabi na Zemlji lahko nekoč tudi osnova za postavitev infrastrukture na Marsu.

Tera je narejena iz enake 3D-tehnologije tiskanja in razgradljivega materiala kot njena predhodnica Marsha, zasnovana za dolgoročno in trajnostno bivanje na rdečem planetu. Razviti material je testirala tudi Nasa in potrdila, da je vsaj za 50 odstotkov močnejši in trajnejši kot beton.

Kot pravijo v studiu AI SpaceFactory, ima novi material potencial, da v prihodnosti kot bolj trajnostni element stopi na mesto tradicionalnega betona in jekla ter v gradbeni industriji prispeva k odpravi odpadkov gradbenih materialov, ki jih ni mogoče reciklirati. Inovacija lahko preobrazi način gradnje na Zemlji in reši naš planet, so še prepričani snovalci projekta.

