Najboljša evropska smučišča v letu 2023

Ko je govora o smučanju, je naša domovina na odlični lokaciji. V neposredni bližini imamo tako Alpe kot Dolomite in z njimi številna najboljša smučišča na svetu, kjer na vas čakajo nepozabni razgledi, pravljične vasice in med zvezdniki svetovnega kova priljubljena letovišča. Turistični vodič PlanetWare je pripravil seznam najbolje ocenjenih smučišč za leto 2023. Preverili smo, katera smučišča so se uvrstila na vrh lestvice.

Foto: Shutterstock

Zime v Sloveniji so v zadnjih letih lahko precej spremenljive, zaradi česar je težko vnaprej oceniti, ali bo v času planiranega dopusta naše najljubše smučišče prekrito s snežno odejo ali bomo morali smučke pustiti doma in se prepustiti pomladnemu vremenu. V zavetju Alp in Dolomitov so te skrbi odveč. Ne samo, da je sneg zagotovljen, zapadel bo že jeseni in se na številnih smučiščih obdržal še globoko v pomlad.

Edino zares pošteno turistično zavarovanje za tujino, ki se vklopi samodejno

Na smučišču se lahko žal hitro pripeti tudi nesreča. Trk z drugimi smučarji se lahko konča srečno, lahko pa zahteva obisk zdravnika, ki utegne v tujini, še posebej ko gre za poškodbe na smučišču, globoko zarezati v vašo denarnico.

Pri Telekomu Slovenije so v sodelovanju z Zavarovalnico Sava pripravili turistično zavarovanje Brezskrbni, katerega posebnost je, da plačamo glede na dejansko število dni, ko smo v tujini. Zavarovanje, ki velja za ves svet, se aktivira na daljavo, zavarovalna premija se obračuna samodejno za čas, ko je mobilna številka prijavljena v omrežjih tujih operaterjev. Tako naročnik plača zavarovanje po koncu potovanja z računom za telekomunikacijske storitve. Premiji sta zares ugodni: če gremo v svet sami, nas bo zavarovanje stalo 0,99 evra na dan, če potujemo z družino, je premija 2,48 evra na dan. Za sklenitev zavarovanja morate biti registrirani uporabnik Mojega Telekoma, kjer zavarovanje tudi uredite.

Foto: Shutterstock

Vklop in izklop zavarovanja sta nato samodejna ob prehodu meje. Tako nikoli ne boste pozabili urediti svojega zavarovanja in boste lahko brezskrbno uživali v tujini tudi ob nenačrtovanih enodnevnih ali drugih krajših izletih. Zavarovanje namreč sklenete le enkrat, uporabljate pa ga lahko za vedno.

Popoln nadzor nad stroški: storitev se obračuna za največ 45 dni v letu. Če ste v zavarovalnem letu v tujini več kot 45 dni, za to dodatno ne plačate nič več, v veljavi pa imate polno kritje. V primeru nepredvidljive situacije vam bo na voljo pomoč v slovenskem jeziku 24 ur na dan vse dni v letu. Iz tujine pokličite na +386 2 618 05 20, v Sloveniji pa na številko 080 19 21.

Val d'Isere Foto: Shutterstock

Pregled najboljših evropskih smučišč v letu 2023

Zdi se, da niti beseda spektakularno ne opiše dovolj dobro pokrajine najbolj priljubljenih smučišč po Evropi. Na le enem smučišču lahko v samo enem dnevu obiščete več vrhov, hkrati se lahko od samega vrha do doline po posamezni progi spuščate tudi več ur.

1. Courchevel, Francija

To največje in najbolj znano smučišče je del Treh dolin, največjega povezanega smučišča na svetu. Poleg 150 kilometrov prog za alpsko smučanje, do katerih vas vodi kar 60 žičnic na smučišču Courchevel, se lahko z njihovih izhodišč spustite po skupno kar 600 kilometrih medsebojno povezanih smučarskih prog, ki zaobjemajo tudi štiri ledenike. Celotno območje se razprostira med kar desetimi vrhovi, ki se dvigajo nad 1.500 metov nadmorske višine.

Smučišče Courchevel Foto: Shutterstock

Čeprav je to smučišče posebej priljubljeno med izkušenimi smučarji, nudi tudi proge, prilagojene začetnikom in povprečno izkušenim smučarjem.

Zavarovanje, ki vključuje kritje osebne odgovornosti pri zimskih športih Samo uporabnikom Telekoma Slovenije namenjeno turistično zavarovanje Brezskrbni, ki vključuje tudi kritje osebne odgovornosti pri zimskih športih, ki je v tujini vse pogosteje že pogoj za nakup smučarske karte. Takšno prakso že poznajo v Italiji. Kritje osebne odgovornosti za zimske športe je omejeno z desetimi odstotki višine skupne zavarovalne vsote oz. tremi tisoči evrov po enem škodnem primeru. Prav tako se znesek všteva v že obstoječi letni agregat, ki znaša 200 tisoč evrov na osebo.

Smučišče Zermatt Foto: Shutterstock

2. Zermatt, Švica

Najvišje ležeče smučišče v Alpah, ki se dviga do kar 3.900 metrov nadmorske višine, je Zermatt. To švicarsko središče slovi po edinstvenem razgledu na Matterhorn, zaradi katerega se znajde na seznamu želja mnogih zapriseženih smučarjev. Razgled na najbolj prepoznaven vrh Alp vas bo spremljal na večini prog smučišča Zermatt, ki se razprostirajo na kar 350 kilometrih.

Prav na pobočju Matterhorna se nahaja tudi ledenik, ki s 3.883 metri nadmorske višine omogoča smučanje celo leto. Smučarjem je na voljo tudi mobilna aplikacija, ki poleg GPS uporabnikom ponuja tudi druge za smučarje pomembne podatke o smučišču v realnem času.

Foto: Shutterstock

3. Val d'Isere, Francija

Visoko ležeča dolina, ki jo obkrožajo tritisočaki, skupaj s sosednjim smučiščem Tignes ponuja kar 300 kilometrov prog, do katerih vodi kar 150 žičnic. Smučišče, ki ima vrata odprta vse do maja, na ledeniku omogoča smučanje celo do junija ali julija.

Sebi primerno progo bodo našli tako izkušeni smučarji kot začetniki in otroci. Šola smučanja na tem smučišču velja za izvrstno.

Turistično zavarovanje mora danes kriti tudi covid-19 Covid-19 je postal del naših življenj. Do okužbe lahko pride kadarkoli in kjerkoli, torej tudi v tujini. Ker pa lahko ta pošteno zameša štrene našim popotniškim načrtom, je pomembno, da ob sklenitvi turističnega zavarovanja za tujino preverimo, da le-to vključuje tudi kritje za koronavirusno obolenje. Takšno je turistično zavarovanje Brezskrbni, ki je na voljo ekskluzivno pri Telekomu Slovenije. Kritje vključuje tako zdravljenje v primeru obolelosti zavarovanca s covid-19 ter kritje v primeru odrejene samoizolacije ali karantene tudi za osebe, ki so bile v stiku z okuženo osebo. Ker gre za novost, to kritje velja od 5. januarja 2023 do vključno 31. decembra 2023 za obstoječe police in na novo sklenjena zavarovanja, v skladu z omejitvami kritij turističnega zavarovanja Brezskrbni. Veljavnost kritja velja za potovanja, pričeta med vključno 5. januarja 2023 in vključno 31. decembra 2023.

Foto: Shutterstock

4. Cortina d'Ampezzo, Italija

Visoko v italijanskih dolomitih leži čudovito mestece, ki skupaj s smučanju naklonjenim terenom, tvori idilično smučarsko destinacijo. Čeprav je z gostovanjem zimskih Olimpijskih iger Cortina d'Ampezzo zaslovela že leta 1956, ostaja vse do današnjega dne priljubljeno letovišče, v katerega se ljudje radi vračajo.

Kar polovica prog je srednje zahtevna, seveda pa ne manjka tistih za izkušene smučarje ter celo za začetnike.

5. Chamonix, Francija

Smučišče, ki se nahaja na pobočju največjega vrha v Evropi, Mont Blanca, zaradi visoke nadmorske višine in ledenikov, ki še dodatno hladijo ozračje, ohranja snežne pogoje še dolgo po koncu zime. Lokacija je postala mednarodno prepoznavna in priljubljena med smučarji širom sveta po tem, ko je gostila prve zimske Olimpijske igre, davnega leta 1924.

Smučišče Chamonix Foto: Shutterstock

Čeprav na smučišču Chaminox najdete ene najbolj zahtevnih strmin na svetu, ponujajo tudi proge za manj izkušene smučarje.