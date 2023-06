Najbolje varovana skrivnost Hrvaške: odkrivanje naravnih čudes Karlovške županije. Če potrebuješ oddih od vrveža vsakdanjega življenja, ne išči dlje od očarljive Karlovške županije. Nahaja se v samem srcu Hrvaške in obljublja, da te bo odpeljala v svet naravnih čudes in užitka na prostem. Z neokrnjeno pokrajino, navdušujočimi pustolovščinami in bogato dediščino vinogradništva je Karlovška županija kraj, kjer se vsak tvoj sanjski oddih čudovito uresniči.

Karlovac Korana Foto: TZ Karlovačke

Očaranost nad naravo

Karlovška županija je raj za ljubitelje narave, nedotaknjena dragocenost, ki nestrpno čaka na odkritje. Pripravi se, da te bo očarala majhna vasica Rastoke, ki je znana po svoji eterični lepoti, kjer se reka Slunjčica milo združuje s Korano. Ta slikoviti kotiček te bo odpeljal v pravljico, z očarljivimi slapovi, rustikalnimi hišami in zgodovinskimi mlini, ki krasijo pokrajino. Ko se sprehajaš skozi Rastoke, se simfonija padajoče vode, zelenega rastja in tradicionalne arhitekture preplete v idiličen čar. Zakaj ne bi izpustil svojega pustolovskega duha in se podal na razburljive aktivnosti, kot so rafting po divjih vodah, kajak in kanu po brzicah rek Kupa, Korana, Mrežnica in Dobra?

Slunj Rastoke Foto: TZ Karlovačke

Potovanje skozi čas te čaka, ko raziščeš očarljivo mesto Karlovec, ki se ponaša z bogato zgodovinsko preteklostjo, prepleteno v svoje utrdbe. Očaraj se nad zvezdasto trdnjavo, osupljivo šestkrako strukturo, ki sega v 16. stoletje in priča o renesančni vojaški arhitekturi Hrvaške. S svoje visoke točke trdnjava ponuja dih jemajoče razglede na mesto in okolico. Poglobi se v očarljivo preteklost mesta v Mestnem muzeju Karlovec, kjer fascinantne razstave razkrivajo skrivnosti njegove zgodovine. Na griču, ki gleda na mesto, je Stari grad Dubovac, ki prikazuje fevdalno arhitekturo in ponuja vpogled v zanimivo dediščino tega območja.

Tiste, ki iščejo stik z nedotaknjeno naravo, vabi Čorkova uvala, svetišče starodavnih gozdov, ki se uvršča med zadnje ohranjene neokrnjene gozdove v Evropi. Sprehodi se med temi visokimi velikani in vstopi v svet, ki se ga ni dotaknil čas in kjer prevladuje veličina narave. Očaral te bo čaroben kolesarski pustolovski na Bajka poti, slikoviti poti, ki se vije skozi bujne gozdove, ob reki in čez valovite griče. Pripravi se na očaranje nad čudovito dolino reke Dobre in mogočno prisotnostjo mogočne gore Klek, ki krona očarljivo pokrajino Ogulina. V tem pravljičnem svetu, ki se razcveta na kraški zemlji, boš odkril zanimiva brezna in mistične jame, ki vzbujajo domišljijo. Za tiste, ki hrepenijo po popolnem zlitju z naravo, Karlovška županija ponuja izbor izjemnih, a skritih kampov.

Slunj Rastoke Foto: TZ Karlovačke

Uživanje v spoštovanih tradicijah

Karlovška županija je znana tudi po svojih izjemnih vinskih regijah: Ozalj, Dugorje in Slunj. Vinska pot Wine and Walk ponuja čudovito potovanje po slikovitih pobočjih naravnega parka Žumberak, kjer te bodo razvajala z več vrstami izvrstnega vina. Ta vina, izdelana iz avtohtonih sort grozdja, ki so jih obudili, da bi odražala bogato zgodovino in tradicije regije, ponujajo okus neprekosljive odličnosti. Podaj se na to šesturno odisejado, ki te bo popeljala skozi osem vinskih kleti in ti omogočila uživanje v dobrotah te dežele ter razkrila bogastvo Karlovške županije.

Wine and walk Foto: TZ Karlovačke

Poleg naravnih čudes Karlovška županija vabi, da se poglobiš v njeno očarljivo kulturno in znanstveno dediščino. Vstopi v Center doživetij Nikole Tesle, z zanimanjem pričakovano atrakcijo, ki je posvečena življenju in delu slavnega izumitelja. Kot mesto, kjer je Tesla prejel izobrazbo in začel svoje prelomne odkritja, Karlovec zaseda posebno mesto v njegovi zapuščini. Poglobi se v interaktivne razstave, očarljive izkušnje virtualne resničnosti in izjemno zbirko Teslovih izumov in odkritij. Ta center bo zagotovo vzbudil radovednost tako mladih kot starejših ter ponudil vpogled v genialnost enega največjih umov v zgodovini.

Novigrad Dobra Foto: TZ Karlovačke

Razišči skrivnosti

Potopi se v globine čudovitosti z obiskom jam Baraćeve blizu Rakovice, podzemnega čudežnega sveta brez primere naravne lepote. Te mistične jame, okrašene s čudovitimi stalagmiti in stalaktiti ter podzemnim jezerom, te bodo pustile brez besed. Razišči okoliško območje in uživaj v slikovitih pohodih, ki razkrivajo dih jemajoče razglede na vsakem koraku. Ne glede na to, ali si strasten kolesar, ljubitelj adrenalinskih doživetij, navdušen jahač ali pogumen pohodnik, obilica naravnih zakladov Karlovške županije te bo zagotovo očarala.

Nikola Tesla Experience Center Foto: TZ Karlovačke

V objemu Karlovške županije, kjer narava cveti v vseh odtenkih zelene, je zatočišče za utrujene oči. Dovoli, da te preplavijo neskončni odtenki smaragda in žada, ki umirjajo napetost od utrujenosti zaradi računalnika in obnovijo tvoj duh. Naj Karlovška županija postane tvoje zavetje, kraj, kjer tehnologija zbledi v ozadje in zdravilna moč narave prevzame osrednjo vlogo. Pripravi se na pobeg, kot ga še ni bilo, kjer vsak kotiček razkriva skrite dragulje in vsak trenutek postane večen spomin. Dobrodošel v Karlovški županiji, očarljivem središču miru in pomlajevanja Hrvaške.

Aquatica Foto: TZ Karlovačke