Na Zanzibarju pomanjkanje alkohola, cene piva so se podvojile

Zanzibar ob obali Tanzanije se spopada s pomanjkanjem alkohola, poroča BBC, kar vse bolj ogroža turizem, ki na Zanzibarju predstavlja kar 90 odstotkov priliva tujega denarja v gospodarstvo.

Cene piva so po poročanju BBC narasle za sto odstotkov, nekaterih alkoholnih pijač pa preprosto ni mogoče dobiti. Nekateri hoteli so gostom že prenehali streči alkohol, ker ga pač nimajo, v vse večjih škripcih so tudi gostinci. "Piva mi zmanjkuje, imam le še brezalkoholne pijače," je eden od njih povedal za BBC: "Oblasti morajo ukrepati. Smo na vrhuncu sezone, vroče je in turisti si želijo veselja, na plaži potrebujejo hladno pivo."

Foto: Shutterstock

Na Zanzibarju, kjer je prebivalstvo večinsko muslimansko, je proizvodnja alkohola prepovedana, dovoljeno pa ga je dovažati iz Tanzanije, nekaj ga uvozijo tudi iz Južne Afrike. Težave so se pojavile v začetku letošnjega leta, ko lokalni odbor za nadzor nad alkoholom trem že uveljavljenim uvoznikom ni obnovil dovoljenja. Zakaj, ni znano, so pa dovoljenja podelili trem drugim podjetjem, ki povpraševanju očitno ne morejo zadostiti.

Sredi alkoholne krize je prejšnji teden odstopil minister za turizem Zanzibarja in ob tem odbor za nadzor nad alkoholom obtožil nepravilnosti, novi minister za turizem pa krivdo za krizo vali na predhodnika.

Foto: Shutterstock

V vsakem primeru je pomanjkanje alkohola na Zanzibarju zavladalo v času izjemne turistične rasti, lani so zabeležili 16 odstotkov več obiskovalcev iz tujine, najbolj je zraslo število turistov iz Indije in Rusije.

