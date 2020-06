Na slovenski Obali zaživela pomembna novost, ki bo razveselila turiste

Z današnjim dnem bo tudi formalno zaživel brezplačni ladijski prevoz med Ankaranom, Koprom, Izolo in Piranom v okviru čezmejnega projekta Crossmoby. Zaradi ukrepov, povezanih s covidom-19, so morali pristojni zagotoviti večji razmik med potniki, ladja pa bo vseeno lahko naenkrat sprejela po najmanj 20 potnikov in pet koles.

Naval na Obalo: nekateri hoteli zaradi bonov že skoraj razprodani. Video: Planet TV

Brezplačen ladijski prevoz med Ankaranom in Piranom s postankoma v Kopru in Izoli bo od danes na voljo vsak konec tedna do konca septembra, pri čemer bodo zagotovili po dva prevoza dopoldne in po dva popoldne, je za STA pojasnil direktor Regionalnega razvojnega centra (RRC) Koper Giuliano Nemarnik.

Potniki se bodo lahko vsako soboto in nedeljo med 8. in 20. uro na ladjo vkrcali oziroma izkrcali v Ankaranu na pomolu pri kampu v letovišču Adria Ankaran, v Kopru na zunanji obali ob parkirišču na Ukmarjevem trgu, v Izoli na pomolu pred hotelom Marina in v Piranu v pristanišču na pomolu pri rdečem svetilniku.

Ladijski prevoz bo deloval po sistemu "prvi pride, prvi melje"

Sedežev na ladjici ne bo mogoče rezervirati, ladijski prevoz bo tako deloval po sistemu "prvi pride, prvi melje". Glede na to, da gre za potniško storitev, bodo prevozi potekali tudi v primeru dežja in bodo prekinjeni samo v primeru, da varna plovba zaradi vremenskih razmer ne bi bila mogoča.

Za informacije o prevozih bodo na vsakem od štirih pomolov za prevzem potnikov postavili označevalno tablo z urnikom. Informacije o lokacijah in urniku pa so objavljeni tudi na profilih projekta Crossmoby na družbenih omrežjih Facebook in Instagram. Prav tako so jih prejeli lokalni turistično informacijski centri.