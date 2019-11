Na nekdanji dan republike se začnejo izleti s Titovim Modrim vlakom #video

Modri vlak je ena največjih ikon nekdanje Jugoslavije, Josip Broz - Tito je z njim prepotoval več kot 600 tisoč kilometrov po domovini in zunaj njenih meja, v njem gostil tudi vrsto svetovnih državnikov od Haileja Selassieja do kraljice Elizabete II., prav s tem vlakom pa so iz Ljubljane v Beograd prepeljali tudi Titove posmrtne ostanke.

Modri vlak na odprtju železniške proge Beograd–Bar leta 1976 Foto: Wikimedia Commons

Ob razpadu Jugoslavije je nekaj delov kompozicije odpotovalo v nekdanje republike, večji del vlaka pa je ostal v Srbiji, kjer so ga v začetku novega tisočletja Srbske železnice začele oddajati v najem podjetjem, ki so v njem prirejala občasne zasebne ture. Menda so se nad to možnostjo najbolj navduševali Britanci, ki so v nekdanjih Titovih vagonih potovali med Beogradom in črnogorsko obalo.

Prva turistična vožnja za širšo javnost

29. novembra, na nekdanji dan republike, pa bo zaživel prvi turistični prevoz z Modrim vlakom, odprt za individualne goste – paket so poimenovali "Z Modrim vlakom v Užiško republiko, prvo osvobojeno ozemlje v drugi svetovni vojni".

Poglejte v notranjost legendarnega vlaka:

Jugonostalgične goste bodo z Modrim vlakom z beograjske postaje Topćider odpeljali do Užic, med dvodnevnim izletom bodo gostje med drugim deležni Titovih najljubših jedi, medtem ko bodo poslušali glasbene uspešnice iz nekdanje Jugoslavije.

Potniki tudi iz Slovenije

Organizatorji potovanja so ob tem za srbske medije povedali, da nameravajo te izlete organizirati vsaj enkrat na mesec, decembra že pričakujejo prve skupine iz Slovenije, januarja in februarja pa s Kitajske.

