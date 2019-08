Na Hvaru so Francoze ogoljufali s slikami te vile, njen lastnik jim "časti" dopust

Oglasil se je lastnik vile na Braču, s fotografijami katere so goljufi na Bookingu opetnajstili francoske turiste. Francozom, ki so ostali tako brez vile kot brez denarja, ponuja brezplačno bivanje.

Goljufi, ki so francoske turiste olajšali za več tisoč evrov, so svojo izmišljeno vilo na Hvaru oglaševali s fotografijami vile, ki res obstaja. A ne na Hvaru – ta vila je na Braču.

To je Villa Martelina nad zalivom Splitska na severni obali Brača, cena nočitve za osem oseb znaša med 490 in 900 evri, odvisno od termina, poročajo v časopisu Jutarnji list, kamor je lastnik te fotogenične vile tudi poklical, seveda precej nejevoljen, da je njegova vila sodelovala v goljufiji, o kateri poročajo mediji po vsem svetu.

Foto: croatia-villa-martelina.com

"To je resnično grozna reklama zame, pa nisem ničesar kriv. Sem pošten ponudnik nastanitve, ki plača absolutno vse, kar zakon predpisuje," je dejal gospod Vuić, kot Jutarnji list navaja njegovo ime.

Ogoljufanim Francozom ponudil brezplačno bivanje

"Ker so prevarali tako mene kot njih, naj vsaj vidijo, da pri nas na Hrvaškem ni vse tako slabo," je še dejal lastnik braške vile, ki je ogoljufanim francoskim turistom ponudil dve brezplačni nočitvi v njegovi vili. Ti so ponudbo z veseljem sprejeli.

Vuić je še povedal, da je fotografije svoje vile ob Bookingu našel tudi na drugih portalih za rezervacijo nastanitev, kjer so jo prav tako predstavljali z lažnim imenom. "Prvič sem za prevaro slišal, ko sem bil na poti, in nisem imel pojma, kaj se dogaja," je povedal, "prek družbenih omrežij so se mi namreč oglasili ljudje, ki so na fotografijah prepoznali mojo hišo." Svoje vile na platformah za rezervacijo nastanitev ne oglašuje, ampak sodeluje izključno z nepremičninskimi agencijami, je poudaril.

Foto: croatia-villa-martelina.com

Glede incidenta so se (končno) oglasili tudi z Bookinga. "Iskreno nam je žal zaradi težav, ki jih je imela ta skupina turistov," so povedali za Jutarnji list, "to zagotovo ni izkušnja, ki bi jo privoščili našim uporabnikom, zato smo zagotovili povračilo celotnega zneska rezervacije, pokrili stroške prevoza na novo lokacijo in ponudili dodaten znesek kot znak dobre volje."

"Sporna nastanitev je že odstranjena z naših strani," so še zagotovili.

