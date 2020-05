Muzej je med karanteno namesto ljudi sprejel - pingvine #video #foto

Muzej umetnosti Nelson-Atkins v Misuriju je med karanteno zaradi novega koronavirusa poskrbel, da niso ostali brez gostov. Namesto ljudi so na zasebni ogled povabili tri pingvine iz bližnjega živalskega vrta: Bubbles, Maggie in Berkleyja, ki so uživali v privilegiju, da so lahko povsem sami, brez množice turistov, pohajkovali po muzeju in občudovali umetnine.

Nelson-Atkins se lahko pohvali z zbirko, v kateri je več kot 34 tisoč umetnin z vsega sveta, med katerimi so tudi slike evropskih umetnikov El Greca in van Gogha.

Predstavnik živalskega vrta, ki skrbi za Bubbles, Maggie in Berkleyja, Randy Wisthoff je ob tem povedal, da so hoteli s to gesto pingvinom polepšati dan in jim malo razširiti obzorja. "V našem živalskem vrtu se vedno trudimo, da jim popestrimo dneve," je pojasnil in dodal, da živali med karanteno res pogrešajo družbo ljudi.

Foto: Cover Images

Foto: Cover Images

Foto: Cover Images

Foto: Cover Images

Bolj jih je zanimal Caravaggio kot pa Monet

Da so pingvini resnično uživali med sprehodom po muzeju, je videl tudi direktor muzeja Julián Zugazagoitia: "Jasno je vidno, kako se odzovejo na umetnost. Opazil pa sem, da jih bolj zanima Caravaggio kot pa Monet."

V muzeju so se na poseben obisk dobro pripravili in poskrbeli, da je bilo vse varno za prihod pingvinov. Direktor je priznal, da ga je najprej malce skrbelo, a je bil vesel, ko je vse potekalo gladko in ko je videl, kako so s to gesto razveselili ljudi.

