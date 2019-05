Miniaturna počitniška hiška, ki se zlije z naravo #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Minimalistična kapsula, kot so si jo zamislili francoski oblikovalci, je za mnoge idealen umik iz urbanega vrveža.

V francoskem oblikovalskem studiu Lumicene, specializiranem za ustvarjanje prostorov, ki zunanje okolje prelivajo v notranjost, so oblikovali miniaturno kabino Lumipod. Gre za krožni prostor, omejen s steklenimi površinami, ki ga odpirajo k okoliški naravi.

Foto: www.lumi-pod.com

Objekt je izdelan z minimalnim vplivom na okolje in ga je mogoče zlahka sestaviti v dveh dneh.

Foto: www.lumi-pod.com

Njegova osnova je jeklen okvir, ki stoji na štirih vijačnih temeljih, zunanjost je lesena, medtem ko so zaobljena okna steklena. Ta je mogoče ob lepem vremenu na široko odpreti in uživati v pokritem zunanjem prostoru.

Foto: www.lumi-pod.com

V prilagodljivo notranjost z 18 kvadratnimi metri površin vodijo ukrivljena vhodna vrata, sestavljajo pa jo spalnica, garderobna omara in kopalnica. Za garderobno omaro je tehnični prostor, kjer je mogoče priti do električnega, ogrevalnega in vodnega omrežja.

