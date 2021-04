Messi svoj hotelski imperij širi na smučišča

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po hotelih na Ibizi in Majorki ter pri Barceloni bo nogometni zvezdnik to jesen odprl še smučarski hotel v Pirenejih.

Čeprav je pandemija covid-19 močno prizadela hotelirstvo in se to trenutno ne zdi kot posel, v katerega bi veljalo vlagati denar, je nogometni zvezdnik Lionel Messi drugačnega mnenja.

Nogometaš Barcelone je od leta 2017 lastnik hotelske verige MiM Hotels, ki jo vodi njegov brat Rodrigo in ki ima trenutno hotele na treh lokacijah: na balearskih otokih Ibiza in Majorka ter v letoviškem mestu Sitges blizu Barcelone.

Messijev hotel na Ibizi Foto: MiM Hotels

Tem poletnim destinacijam pa nameravata brata Messi kmalu dodati še zimsko. Oktobra letos naj bi namreč odprla nov hotel v Baqueiri, največjem smučarskem središču v Pirenejih in vsej Španiji.

Foto: MiM Hotels

Po poročanju Forbesa ima hotel s štirimi zvezdicami izjemno lokacijo, je namreč tik ob izteku smučarskih prog in blizu gondolske žičnice. V hotelu je 141 sob, gostom so na voljo notranji bazen, spa, fitnes, restavracija in dva bara.

Foto: MiM Hotels

Foto: MiM Hotels

Foto: MiM Hotels

V hotelskem poslu je sicer tudi Messijev večni rival Cristiano Ronaldo, ki pa trenutno vsaj po številu hotelov zaostaja: njegova hotelska veriga Pestana CR7 trenutno obsega le hotela v Lizboni in Ronaldovem rojstnem mestu Funchal na Madeiri. Medtem se širitev Messijevega imperija še ni končala, nova odprtja na več destinacijah napoveduje za leto 2023.

Preberite še: