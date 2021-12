Menjava na vrhu lestvice mest, v katerih je najdražje živeti #video

Najdražje mesto na svetu je izraelski Tel Aviv, je pokazala analiza, ki jo vsako leto pripravijo specialisti za raziskave in napovedi pri britanskem tedniku The Economist. Poudarili so, da so se stroški življenja v zadnjem letu močno zvišali v številnih svetovnih velemestih, prav v Tel Avivu pa je bila njihova rast najvišja. Največje izraelsko mesto je bilo lani na petem mestu lestvice najdražjih mest, letos se je zavihtelo na vrh.

Lani je sicer za mesto, v katerem je najdražje živeti, obveljal Pariz, ki si letos s Singapurjem deli drugo mesto. Sledijo Zürich, Hongkong in New York.

Top 10 mest, v katerih je življenje najdražje:

V analizo so pri The Economistu vključili 173 velikih mest po vsem svetu ter primerjali tamkajšnje cene storitev in izdelkov vsakdanje rabe od živil do goriva.

V mestih, vključenih v analizo, so v povprečju najbolj zrasle cene rekreativnih vsebin, tobaka in izdelkov za osebno nego, so poudarili v poročilu. Cene hrane so se v povprečju dvignile zmerno, edina kategorija, v kateri so cene v povprečju celo padle, pa so oblačila.

