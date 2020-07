Med pandemijo so sobno strežbo prepustili robotom #video

Kako v času, ko se je priporočljivo držati narazen, organizirati hotelsko sobno strežbo? V več kalifornijskih hotelih so to delo prevzeli roboti.

Ta teden so v Kaliforniji zaradi porasta okužb s koronavirusom znova uvedli poostrene zaščitne ukrepe. Zaprli so gledališča, kinematografe, trgovska središča in fitnese, v gostinskih lokalih je strežba dovoljena le zunaj ... Hoteli medtem ostajajo odprti, a se ubadajo z vprašanjem, kako zagotoviti tako varnost gostov kot osebja.

V več kalifornijskih hotelih, ki so del verig Hilton in Marriott, so se odločili, da bodo za nekatera opravila "vpregli" robote. Te uporabljajo predvsem za sobno strežbo, roboti v sobe dostavljajo hrano in pijačo, kozmetiko in druge stvari, ki so si jih gosti zaželeli.

Gost svoje naročilo odda na recepciji, tam z želenimi stvarmi naložijo robota, ta pa se odpelje proti sobam. Do pravih vrat ga usmerja brezžična povezava, prek katere robot pokliče tudi dvigalo, ko pa se pripelje do sobe, gost prejme telefonski klic, da ga naročilo čaka pred vrati.

